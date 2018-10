Pablo Moyano regresó al país y trató de “payaso” al fiscal que pidió su detención

El fiscal dijo que va a recusar al juez que no detuvo al gremialista en la causa por una presunta asociación ilícita en Independiente

“Está claro que fue un ataque mediático y judicial. Fíjense como utilizaron a través de (Julio) Conte Grand, a través de (Luis) Majul, a este payaso de (Sebastián) Scalera, el fiscal, que ni la pinta lo ayuda, que fue el que dio la orden de detención, y ya salieron Clarín, La Nación, Infobae, América 24 que siguen atacando e inventando causas”, afirmó anoche Pablo Moyano luego de llegar al país proveniente de Singapur, tras haber participado de la cumbre anual de la Federación Internacional Sindical del Transporte.

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, arríbó anoche a las 20 al aeropuerto de Ezeiza, en el vuelo EK247 de la línea aérea Emirates. Allí fue recibido por su padre, Hugo Moyano y otros familiares.

Con la prohibición de manifestarse en el aeropuerto, el gremio armó un acto de recibimiento a unos pocos kilómetros de la terminal, en un predio del municipio de Esteban Echeverría, ubicado en Horqueta y Newton. Allí se concentraron dirigentes sindicales, sociales e intendentes. Y montaron un escenario desde donde Moyano hijo brindó un discurso.

De esta manera, se evitó que los militantes camioneros se agolpen en el aeropuerto, que, además, estará atestado por las delegaciones que participaron hasta ayer de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En tanto, el fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, afirmó que pedirá el apartamiento del juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, quien actúa en la causa que se le sigue al sindicalista Pablo Moyano por una presunta asociación ilícita en perjuicio del club Independiente, del cual es vicepresidente.

Scalera había pedido la semana última la detención de Moyano, pero el juez Carzoglio no hizo a lugar la solicitud.

“EXISTEN MOTIVOS SOBRADOS” EN LA CAUSA CONTRA MOYANO

El fiscal de Lomas de Zamora afirmó que “existen motivos sobrados” para apelar la decisión de Carzoglio ya que, dijo “el juez valora la prueba de manera individual y no en su conjunto, y así descarta indicio por indicio de manera aislada y no mira todo”.

Scalaera enfatizó que “la fiscalía va a recusar al juez porque es evidente que ha tenido contactos con medios desde que se pidió la detención de Moyano y por su conferencia de prensa, de la que surgen elementos suficientes para recusarlo, porque es evidente su pérdida de imparcialidad”.

El juez Carzoglio, el martes último, tras conocerse su decisión de no detener a Pablo Moyano, dio una conferencia de prensa en la que denunció amenazas en su contra y de su cónyuge, además de responsabilizar a “la Procuración General de la provincia de Buenos Aires”, a cargo de Julio Conte Grand, por la filtración de datos personales, que algunos medios utilizaron, dijo, para notas publicadas el fin de semana.

Hugo Moyano, padre de Pablo y jefe del sindicato de Camioneros, había advertido, antes de conocerse el fallo del juez Carzolglio, que “si atacan a mi familia yo los ataco a ellos”, y también denunciado que “el juez recibió presiones de los funcionarios para meter preso” a su hijo.

El dirigente elogió además al juez al señalar que “se la bancó y dijo que no va a meter a nadie preso que no tenga motivo para hacerlo y Pablo no tenía ningún motivo para estar preso”.

A su regreso al país desde Singapur, Moyano hijo deberá afrontar las próximas medidas judiciales de la fiscalía. En caso que el juez Carzoglio rechace la apelación de Scalera, será la Cámara II de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora la que decida sobre el requerimiento de la fiscalía.