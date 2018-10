El dólar bajó a $ 37,78 pese a que se registró una mayor demanda de la divisa

El dólar bajó hoy nueve centavos y cerró en $ 37,78 pese a que hubo un incremento de la demanda de la divisa en el mercado de contado.

En el Banco Nación el dólar cayó 20 centavos y terminó en $ 37,70 mientras que en el segmento mayorista lo hizo 21 centavos para terminar en $ 36,79, un 0,94% menos que ayer.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 558,6 millones, el mayor volumen operado en la semana y 30,6% más que ayer.

En mercado de futuros del MAE se hicieron US$ 4 millones y en el de futuros de Rosario, Rofex, se operaron 1.202 millones, de los cuales casi el 50 % se pactó a octubre y noviembre a $ 37,11 y $ 38,72 respectivamente.

Los futuros del Rofex mostraron bajas en los plazos cortos de unos 30 centavos, un poco más que la baja de 21 centavos del spot.

El Banco Central adjudicó hoy Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $ 155.886 millones a una tasa promedio de corte de 71,93%.

Mañana el Tesoro colocará Lecap a 7 meses capitalizable mensualmente a 3,75% mensual y a 18 meses de plazos una tasa de 3% mensual, a constituir en dólares o en pesos con el precio de referencia de hoy es decir $ 36,79.

En tanto, las reservas internacionales finalizaron en US$ 48.284 millones, con una disminución de US$ 193 millones respecto de ayer.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 20 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación. Por último, se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 18 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.