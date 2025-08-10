Se oficializaron las listas de candidatos para la Octava sección y municipales de La Plata

Documentos

Este domingo, la Junta Electoral bonaerense oficializó las 16 listas de candidatos que se se inscribieron el pasado 19 de julio para competir el 7 de septiembre en la Provincia y en La Plata.

Hasta el momento, se contabilizan un total de 16 fuerzas que presentaron nóminas para diputado provincial por la Octava sección electoral, correspondiente a la capital provincial, y también para concejales y consejeros escolares, titulares y suplentes.

Se inscribió el oficialismo de Fuerza Patria, que a nivel seccional encabeza Ariel Archanco y a nivel municipal, Sergio Resa. También Somos Buenos Aires, que lleva de primer candidato a diputado a Pablo Nicoletti y de primer candidato a concejal, a Leandro Bazze. La Libertad Avanza, en tanto, encabeza la lista seccional con Francisco Adorni y la municipal, con Juan Pablo Allan.

El Partido Libertario lleva de primer diputado a José Campodónico y a María José Estebanez, de primer concejal. La alianza Potencia, lleva para la Legislatura a Jorge Metz y al Concejo, a Daniel Loyola, y Nuevos Aires presentó una nómina encabezada por Marcelo Peña para diputados y por Agustín Schmidt, para concejales.

El FIT-Unidad lleva una lista de diputados encabezada por Laura Cano Kelly y por Luana Simioni, para concejales. El Nuevo MAS lleva a Facundo Díaz primero en la seccional y a Jaime Lasa Matteucci, encabezando la lista de concejales. En tanto que Política Obrera presentó a Sergio Gómez de Saravia como primero en la lista de diputados y a Pablo Chanquet, para concejales y la Organización Socialista de los Trabajadores, a Eric Simonetti, encabezando la categoría de concejales platenses.

Las listas de candidatos Sección Capital

Las listas de candidatos municipales para el distrito de La Plata