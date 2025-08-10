Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se oficializaron las listas de candidatos para la Octava sección y municipales de La Plata

Se oficializaron las listas de candidatos para la Octava sección y municipales de La Plata
10 de Agosto de 2025
Este domingo, la Junta Electoral bonaerense oficializó las 16 listas de candidatos que se se inscribieron el pasado 19 de julio para competir el 7 de septiembre en la Provincia y en La Plata. 

Hasta el momento, se contabilizan un total de 16 fuerzas que presentaron nóminas para diputado provincial por la Octava sección electoral, correspondiente a la capital provincial, y también para concejales y consejeros escolares, titulares y suplentes.

Se inscribió el oficialismo de Fuerza Patria, que a nivel seccional encabeza Ariel Archanco y a nivel municipal, Sergio Resa. También Somos Buenos Aires, que lleva de primer candidato a diputado a Pablo Nicoletti y de primer candidato a concejal, a Leandro Bazze. La Libertad Avanza, en tanto, encabeza la lista seccional con Francisco Adorni y la municipal, con Juan Pablo Allan.

El Partido Libertario lleva de primer diputado a José Campodónico y a María José Estebanez, de primer concejal. La alianza Potencia, lleva para la Legislatura a Jorge Metz y al Concejo, a Daniel Loyola, y Nuevos Aires presentó una nómina encabezada por Marcelo Peña para diputados y por Agustín Schmidt, para concejales.

El FIT-Unidad lleva una lista de diputados encabezada por Laura Cano Kelly y por Luana Simioni, para concejales. El Nuevo MAS lleva a Facundo Díaz primero en la seccional y a Jaime Lasa Matteucci, encabezando la lista de concejales. En tanto que Política Obrera presentó a Sergio Gómez de Saravia como primero en la lista de diputados y a Pablo Chanquet, para concejales y la Organización Socialista de los Trabajadores, a Eric Simonetti, encabezando la categoría de concejales platenses.

Las listas de candidatos Sección Capital

Las listas de candidatos municipales para el distrito de La Plata

