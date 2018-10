Con los números sobre la mesa, la dirigencia le dará explicaciones a los socios

En calle 4 se tratará la Memoria y Balance del Ejercicio al 30 de junio. El primer llamado, a las 18

| Publicado en Edición Impresa

Los socios de Gimnasia volverán a participar de una nueva Asamblea, en esta oportunidad, se trata de la General Ordinaria, donde tratarán la Memoria y los Estados Contables del último ejercicio, que en definitiva es íntegramente de la actual Comisión Directiva. La convocatoria es en el Polideportivo de calle 4 entre 51 y 53, donde el primer llamado está anunciado para las 18 y el segundo y definitivo para las 19.

En dicha Asamblea el presidente Gabriel Pellegrino junto a sus compañeros de CD, buscarán despejar todas las dudas que tengan los asociados con respecto a los números, en qué se gastó el dinero y cuál es la situación económica-financiera de la Entidad, en este Ejercicio que es completamente suyo. Vale recordar que Pellegrino asumió en diciembre de 2016, por lo que lo acontecido desde mitad de 2017 hasta junio último, le corresponde totalmente.

En ese sentido, entre otras cosas deberán explicar el pasivo del último Ejercicio que es de $ 326.761.209 donde se contemplan deudas corrientes y deudas no corrientes; cómo están los juicios, qué se pagó y qué falta, entre otras cosas.

Será una Asamblea muy técnica, con muchos números por revisar, y donde seguramente los socios preguntarán sobre diferentes puntos, y los dirigentes deberán contestar y explicar por qué se hizo lo que se hizo o hacia dónde se destinó tal cifra de dinero.

Este es el Orden del Día:

1°) Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y los Secretarios de la Institución.

2°) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.

3°) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 83 inc. B).

4°) Tratamiento de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al período comprendido entre el 1° de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 (Art. 100).

5°) Ratificación de las Cuotas Sociales en vigencia (Art. 64 Inc. 1).

6°) Consideración de Presupuesto Anual de Recursos y Gastos correspondientes al lapso 1° de julio 2018 al 30 de junio de 2019.

Es importante agregar, que para participar de la Asamblea es obligatorio tener los últimos tres años consecutivos como socio y estar al día con la cuota de octubre paga.

“QUEREMOS CONTAR POR DONDE VAMOS Y CÓMO ESTÁN LAS COSAS”

El titular albiazul, Pellegrino, en la previa de esta Asamblea le comentó a este medio, “me gustaría que el socio participe y se pueda sacar todas las dudas que tenga. Los números son esos y se puede explicar todo. Es todo transparente, y como nunca antes se le envió la información para que pudieran verla, analizarla y llegar a la Asamblea informado. Se podrán sacar las dudas, todo tiene respuesta, como por ejemplo sobre la plata y los aportes de socios”.

Enseguida, el Presidente agregó, “queremos contar por dónde vamos, el camino que tomamos y cómo están las cosas. Mi deseo es que el socio vaya a la Asamblea a preguntar y le aseguro que tendrán una respuesta clara. Y ojalá que todo se de en un marco de tranquilidad, de diálogo, como debe ser, con respeto para preguntar y para contestar también de parte nuestra”.

Pellegrino, además explicó, “el déficit operativo mensual ha disminuido, y es el de cualquier Club del fútbol argentino. Estamos pagando el Concurso, deudas, juicios, a técnicos y jugadores que pasaron por el Club. Después, creo también que hay cosas buenas, las obras que se han realizado, y si hay socios que han colaborado, bienvenido sea. Se hacen muchas cosas, ya no se habla más de paros de empleados, o que el equipo no entrenó por el mal estado de una cancha o porque no había agua, o no concentra por una deuda. Por eso digo a los socios que vayan a la Asamblea, pregunten y pidan las explicaciones de lo que se ha hecho. Los números están ahí a la vista y le podremos explicar todo”, terminó cerró