Qué tendrá La Torre... :Mimi reveló por qué Del Potro es tan exitoso con las chicas

Parece que Juan Martín Del Potro, a pesar de su perfil bajo, es un muchacho muy activo con las damas: luego de que se revelara que había “tiroteado” a varias mujeres “maduritas”, ahora Mimi Alvarado, la novia de El Tirri (¿quién? El primo de Tinelli) dio a conocer que La Torre de Tandil la buscó por las redes y la mensajeó a pesar de que ella estaba en pareja.

Pero eso no es nada: porque lo más jugoso es lo que reveló la dominicana sobre Delpo, quien, según ella, le habría enviado una foto hot que habría dejado al descubierto el porqué del éxito de Delpo con las chicas: y no es la billetera.

“Me encaró Del Potro por Messenger, manda webcam, era medio turbio, hace años. El Tirri se reía”, contó Mimi, ante la sorpresa de los panelistas.

“Él manda una foto hot. Cuando recibí la foto dije ‘Guau qué sable’, era el negro de WhatsApp blanco, tiene una anaconda. Yo le seguía la corriente hasta ver adonde llegaba. Tiene un sablazo”, continuó ella, picantísima.

Aunque no lo dijo, lo que se desprende de su relato es que no tuvieron un momento más íntimo que el de enviarse material subido de tono.

Pero a fin de cuentas, Mimi llegó a una conclusión que suena bien cierta: “El sable ayuda”, lanzó, en referencia a sus dotes.

Si se revisa el prontuario de Del Potro, queda en claro que tuvo un “plus” que le colaboró para obtener grandes conquistas amorosas: algunas de las chicas con las que tuvo algo fueron Jimena Barón, Stephanie Demner, Maypi Delgado y Emilia Claudeville.

Y no discrimina por edad: el prodigioso deportista coqueteó también con Susana Giménez, con quien habría sostenido un affaire que ninguno quiso confirmar, y tuvo un “touch and go” con “Pata” Villanueva... aunque Pata, a diferencia de Mimi, no habló tan bien de sus habilidades en la intimidad.