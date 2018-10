En Racing, Sigali regresa por Donatti y el entrenador “sufre” por la seguidilla de lesionados

| Publicado en Edición Impresa

Racing trabajó ayer a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda, y el entrenador volvió a ordenar una práctica de fútbol, en donde puso en escena a los mismos once del entrenamiento del jueves.

Si bien aún no confirmó el equipo que recibirá mañana a Boca, en el marco de la octava fecha de la Superliga Argentina (SAF), quedó definido el regreso a la titularidad de Leonardo Sigali por el lesionado Alejandro Donatti; mientras que el suspendido Lucas Orban aún espera por su reemplazante.

“El equipo todavía no lo confirmé y lo haré mañana (por hoy). Lo más probable es que juegue (Eugenio) Mena por adentro y (Alexis) Soto por afuera. No creo que haya grandes sorpresas. Venimos trabajando para tratar de ocupar la posición de marcador central y no tenemos muchas variantes, porque nos pasó algo atípico: se nos juntaron lesiones y amonestaciones. En un puesto que teníamos de más, ahora tenemos de menos”, manifestó Coudet, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer después del entrenamiento.

Durante la rueda de prensa, el técnico de la Academia, líder absoluto de la Superliga, se refirió sobre el momento de Boca, que viene de lograr la clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores. “Sabemos que es un gran rival, que viene haciendo las cosas bien y que seguramente venga con buen estado de ánimo por la clasificación de la Copa. Nosotros no tenemos que pensar que somos los punteros y tenemos que preocuparnos por los noventa minutos”.

Y siente algo especial por enfrentar a Boca. Su pasado por River lo avala. “No creo que tengamos ventaja porque Boca llega con cierto cansancio, después del partido en Brasil. Claro que tengo una identificación más con River que con Boca, pero no lo veo desde ese sentido. Nosotros tenemos que preocuparnos por Racing porque en el fondo tenemos un objetivo claro que debemos cumplir. Será un partido abierto, de ida y vuelta”.