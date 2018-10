Pablo Pérez y Wilmar Barrios quedarían afuera del equipo

Los volantes salieron con dolencias tras el partido con Cruzeiro y, por precaución, no serían incluidos en el once que enfrentará a Racing

| Publicado en Edición Impresa

Boca, que sigue disfrutando de las mieles del éxito después de obtener la clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores, podría tener dos bajas sensibles de cara al partido de mañana frente al puntero de la Superliga, Racing,

Tanto Pablo Pérez como Wilmar Barrios realizaron ayer trabajos diferenciados, al igual que Leonardo Jara y Darío Benedetto, a raíz de molestias musculares.

El capitán abandonó el partido contra Cruzeiro a los 28 minutos de la parte complementaria, debido a un problema en el muslo derecho. A simple vista, pareció un calambre, pero al parecer, sufrió un pinchazo en la zona, por lo que los médicos le recomendaron reposo.

Por el lado del colombiano, también mostró dolor en la misma zona pero permaneció en cancha los 90 minutos. Incluso, se lo vio con una protección en el lugar afectado (desde el inicio del choque) y en un momento, debió ser asistido por los médicos.

QUEDARÍAN AL MAGEN

Es probable que en las próximas horas se les practiquen algunos estudios, aunque todo parece indicar que ambos jugadores no estarán en el once titular frente a la Academia, mañana en Avellaneda.

Sin dudas que para el Mellizo será una complicación no poder contar con ambos jugadores, por lo que significan y por lo que entregan en cada partido. ¿Qué alternativas utilizará? Es la pregunta que muchos se formulan.

“DEJARÉ LA VIDA POR BOCA”

Carlos Lampe se convirtió en el nuevo arquero de Boca para la Cola Libertadores, ante la lesión de Esteban Andrada.

El golero boliviano, de 31 años, y procedente del Huachipato, de Chile, ya tuvo su primer contacto con el Mundo Boca, después de acordar su vínculo hasta fines de diciembre.

“Dejaré la vida por este club. Mi virtud siempre fue el juego aéreo, pero en Chile aprendí otras cosas. Acá presionan y juegan muy arriba y me acostumbré a salir jugando siempre. Me siento capacitado para jugar como Guillermo me pida”, manifestó el “uno”.

“Ahora tengo que demostrar por qué vengo a Boca. Vengo con un rendimiento alto desde 2015. Dejaré la vida por Boca, por este club tan grande”, expresó el portero de la selección de Bolivia, en diálogo con el programa Sportia, que se emite por la señal de cable TyC Sports.