El fenómeno “Game of Thrones”: un antes y un después en la tevé

Fans obsesionados, actores amados, premios, spin offs y teorías sobre el final: la serie más premiada de la historia tomó por asalto la tevé

Cuando “Game of Thrones” llegue a su final, en apenas un año, la vida no volverá a ser la misma: la serie de HBO es el mayor fenómeno de la ficción televisiva, algo evidente desde su estreno en 2011, cuando la producción del canal premium llevó a la pantalla el primer tomo de la saga ‘Canción de Hielo y Fuego’, de George R. R. Martin, de forma espectacular, desde el plano técnico y narrativo, hasta un reparto de intérpretes excepcional que ya son indisociables de sus personajes.

Y eso que la cosa no pintaba bien tras el desastroso resultado del capítulo piloto de la serie, que tuvo que rodarse de nuevo porque no había convencido ni a la cadena HBO ni a los responsables de “Game of Thrones”, D.B. Weiss y David Benioff. ¿Puede imaginarse alguien una ‘khaleesi’ que no sea la interpretada por Emilia Clarke? Increíblemente, tras este comienzo torcido, se convertiría en la serie más premiada de la historia de los Emmy, que, al borde de su final, ya prepara “spin offs” para perpetuar el fenómeno de masas.

La espera entre temporada y temporada, especialmente larga antes de la entrega final -que prometen será la más espectacular que se haya visto nunca en televisión-, y el que la serie televisiva haya ido por derroteros distintos a los de la inconclusa saga de novelas (se han publicado cinco de las siete anunciadas por el autor, mientras que la serie se encamina a su octava) ha contribuido al fenómeno, como lo ha hecho la multitud de teorías de los seguidores de la serie, ansiosos por conocer los secretos que, seguro, aún no se han revelado en una ficción en la que ningún personaje parece estar a salvo de un trágico final.

“Cuando se juega al juego de tronos sólo se puede ganar o morir”, como le dijo Cersei Lannister (Lena Heady) al que parecía el héroe imbatible de la serie, Ned Stark (Sean Bean), en la primera temporada.

De la misma manera que el show ha convertido en auténticos lugares de peregrinaje a las localizaciones en las que se ha rodado la serie, desde Irlanda del Norte a Dubrovnik (Croacia) o a San Juan de Gaztelugatxe (España), ha lanzado al estrellato a los actores y actrices que protagonizan las intrigas de este drama fantástico, algunos de los cuales han sido reconocidos con múltiples premios y nominaciones o son ya los grandes ídolos de toda una generación.

ACTORES AMADOS

El personaje de Tyrion Lannister le ha valido a Peter Dinklage, por caso, un Globo de Oro y tres premios Emmy como mejor actor de reparto de serie dramática, y ha optado al galardón en cada una de las siete temporadas de la serie, compitiendo en la última edición con Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister, hermano de Tyrion.

Dinklage es el actor más galardonado de “Game of Thrones”, por delante de Lena Headey (Cersei Lannister) y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), por su excepcional interpretación, pero el del pequeño de los tres hermanos Lannister no es el único por el que ha destacado en su carrera: debutó en el cine en 1995 con ‘Living in Oblivion’, y trabajó en películas como ‘The Station Agent’ (2003), ‘Muerte en un funeral’ (2007), ‘X-Men: Días del futuro pasado y ‘Tres anuncios por un crimen’, por el que ganó junto al resto del reparto el premio del Sindicato de Actores.

Dinklage es uno de los preferidos, junto a la londinense Emilia Clarke: era una completa desconocida para el gran público hasta que se metió en la piel de Daenerys Targaryen, dispuesta a recuperar el Trono de Hierro y hacerse con el control de los Siete Reinos con ayuda de sus dragones, convirtiéndose así en la actriz más carismática de la serie.

“Una de las muchas cosas que me encanta de Daenerys es que me ha dado la oportunidad de enarbolar la bandera para niñas y mujeres, para ser más que solo la esposa de alguien o la novia de alguien”, ha dicho Clarke sobre su célebre personaje, el preferido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Su paso estelar por la producción de HBO la ha convertido en imagen de marcas como Dior o Dolce & Gabbana y en una habitual de las portadas, además de abrirle de par en par las puertas de Hollywood, donde ha participado en superproducciones como ‘Terminator Genisys’ (2015), en la que interpreta a la mítica Sarah Connor, o ‘Solo: A Star Wars Story’ (2018).

A la par de Clarke está su ahora interés romántico (¡ups! ¡Spoilers!) en la serie: el británico Kit Harington (1986) interpreta a uno de los personajes más carismáticos de la serie, Jon Snow, el supuesto hijo bastardo de Ned Stark destinado a ser el gran héroe en la lucha por salvar a los Siete Reinos de los peligros que los acechan.

Como en la serie, el propio actor tiene ascendencia noble, los Barones de Harington, y entre sus antepasados figura incluso Carlos II de Inglaterra. Pese a su perfil discreto, su vida personal ha sido la que más interés ha despertado, debido a su relación con la también actriz de la serie Rose Leslie, con la que el pasado mes de junio se casó en el castillo de Wardhill al norte de Escocia. Los personajes interpretados por ambos, Jon Snow e Ygritte formaron una de las parejas más celebradas de la serie.