Aumento salarial del 40 por ciento para Camioneros y judiciales de la Nación

El gremio de Moyano sumó un 15% adicional y desactivó un paro. Los petroleros santacruceños consiguieron más: un 45%

Frente a las perspectivas de una inflación para este año no menor de 45 por ciento, según las consultoras privadas, gremios -privados y estatales- suben el techo de su reclamo salarial. De hecho, ayer Camioneros anunció que logró “la paritaria más alta del país” con un acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo por una suba salarial del 15 por ciento que, sumado al 25,5 de la última negociación de junio, elevó el incremento de haberes al 40,5 por ciento hasta mayo de 2019, con lo cual levantó el paro que había organizado días atrás.

Pero no fue el aumento de haberes más alto a nivel nacional, tal como dijo eufórico ante los suyos ayer en un improvisado acto Hugo Moyano. El gremio de trabajadores petroleros y del gas privados logró un nuevo acuerdo paritario alcanzado también en la Secretaría de Trabajo de la Nación, consistente en un 20 por ciento de suba salarial, que se suma a un 25 por ciento acordado en julio (un 45% en total) y, como si fuera poco, una cláusula de revisión para comienzo de 2019.

Pero también sorprendió en el sector estatal el acuerdo que hizo la Corte Suprema de Justicia para otorgar un incremento salarial del 20% a la todos los empleados del Poder Judicial de la Nación, a pagarse en dos tramos, un 10% en octubre y otro 10% en diciembre. Con este nuevo aumento, los judiciales de la administración central ya cuentan con una mejora similar a la de Camioneros, cerca del 40%. Para afrontar esta actualización de haberes, el máximo tribunal ya solicitó a la Jefatura de Gabinete más fondos.

Hugo Moyano anunció al aumento al término de la reunión entre el sindicato y las autoridades de la Federación que agrupa a las empresas del transporte de cargas (Fedeac), en la sede de Callao al 100 de la Secretaría de Trabajo.

Ante gran número de afiliados, en la puerta de la Secretaría, Moyano habló desde una tarima para resaltar que había logrado en la negociación “un 40,5 por ciento acumulativo” de aumento en el año.

En ese marco, detalló que en la reapertura de la paritaria del gremio que se definió esta semana “se ha cobrado un 8% en octubre, un 11% para noviembre y un 5,2% en mayo”, lo que se suma a otro casi 15 por ciento que habían logrado en los últimos meses.

“Hemos logrado a partir de octubre y hasta mayo, durante todo este año que hemos discutido salarios, llegar al 40,5 por ciento con un salario acumulado”, resumió.

Asimismo, el sindicalista y presidente del Club Atlético Independiente agradeció a los trabajadores del sector su apoyo para alcanzar esta meta y recordó que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

Y, remarcó: “Antes discutíamos el mínimo no imponible, ahora un plato de comida”.

En la reapertura de paritarias Moyano había amenazado con ir al paro si no obtenía el 42 por ciento de suba salarial, según dijo en aquella oportunidad.

“Si no vienen con una propuesta aceptable, inevitablemente vamos a tener que ir al paro, no hay otra salida, porque no lo entienden de otra forma”, advirtió el sindicalista que lleva más de treinta años al frente del gremio de camioneros.

Ayer luego de firmar el acuerdo desactivó la medida de fuerza, de acuerdo a lo confirmado por fuentes sindicales. Sin embargo, también amenazó con medidas de fuerza si detienen a su hijo Pablo, que hoy será indagado por un fiscal en una causa que se investiga un fraude contra Independiente (ver aparte).

RECLAMOS DE MÁS FONDOS

El porcentaje obtenido por los camioneros se enmarca con la suba anual del 40 por ciento dispuesta por el gremio de los empleados judiciales de Nación.

Lo curioso es que, con la firma de los cinco ministros, la Corte solicitó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que modifique las partidas presupuestarias hasta alcanzar el monto de un $ 1.605.000.000 necesario para afrontar el pago de sueldos.

Este incremento se suma a otro 20% que ya había sido otorgado y acumula así un 40% de suba para 2018.

Finalmente, en Río Gallegos, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz anunció un nuevo aumento salarial en el marco de la paritaria nacional.

El sector destacó en un comunicado que con este acuerdo, “se logró extender la pauta salarial interanual obtenida a lo largo de este 2018, a una cifra superior al 45% de aumento”.

El acuerdo “incluyó una nueva cláusula de revisión, mediante la cual se volverá a negociar en el mes de febrero o marzo de 2019, para extender el aumento para los trabajadores, de acuerdo con los índices de inflación que se registren en ese momento”.