Ni los famosos se salvan: le robaron a Canosa y a un “Nochero”, que se muda a Uruguay

| Publicado en Edición Impresa

En las últimas horas, dos famosos volvieron a sufrir la inseguridad en carne propia. Una fue Viviana Canosa, a quien le apuntaron en un asalto violento, y el otro hecho afectó a un músico de “Los Nocheros”, que harto de los robos anunció que se va del país.

El último hecho lo sufrió la periodista en el barrio de Núñez. En una serie de notas, ella dio detalles del episodio que debió enfrentar: “La pasé horrible. El robo fue a punta de pistola. Me la pasé llorando todo el día”.

“Me robaron plata, tarjetas y la cartera. Me apuntaron. Lloré, lloré y lloré todo el día. Me dolía todo el cuerpo. Hoy arranqué el día con otra actitud porque si no, no querés salir a la calle. Te da pánico”, explicó la conductora.

Canosa evitó dar más detalles “porque es remover todo. No quiero dar notas porque me da pudor el tema. A la gente le pasan estas cosas, y peores. No me siento víctima de nada, sino uno más de todo esto que estamos viviendo”.

En tanto, Kike Teruel, la segunda voz y segunda guitarra de “Los Nocheros”, se cansó. Es que en menos de un año y medio la casa que tiene en el barrio Tres Cerritos, en Salta capital, fue robada en cuatro ocasiones.

Y esta última vez empujó al músico a tomar una tajante decisión: cansado de ser una víctima más de la inseguridad (“Parece que me tomaron de gil”, se lamentó) se radicará junto con su familia en Montevideo, la capital de Uruguay.

“Esta no es una decisión que tomo en caliente; muy pocas veces adopto decisiones en ese estado. (La inseguridad) es una cuestión que no la puedo manejar, sobre todo porque en medio de todo está mi familia”, explicó el músico en comunicación con un diario de su provincia. No obstante, advirtió que no le “echa culpas a nadie” sino que, simplemente, “este es el país que tenemos, la gente que tenemos y que, en muchos casos, se maneja impunemente”.