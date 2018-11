Gremio pidió los puntos por el comportamiento de Gallardo

El entrenador de River tuvo contacto en la cancha tanto con sus jugadores como con sus asistentes, algo que tenía prohibido hacer

El partido entre Gremio y River terminó el martes por a noche, pero en las oficinas de la Conmebol se sigue jugando. La dirigencia del equipo de Porto Alegre presentó un reclamo oficial pidiendo los puntos por el comportamiento de Marcelo Gallardo, quien incumplió con su sanción y mantuvo contacto en el estadio tanto con sus jugadores (en el entretiempo) como con sus asistentes del cuerpo técnico (mediante un handie).

Si bien se estima que la casa madre del fútbol sudamericano no modificará el resultado y el Millonario jugará la final de la Copa Libertadores, sí notificó a la dirigencia que comanda Rodolfo D’Onofrio que le abrió un expediente al Muñeco y que el mismo tendrá tiempo hasta el viernes para realizar su descargo. Se espera una dura sanción que, de mínima, contemplará las dos finales.

Para colmo, después del partido, Gallardo brindó una rueda de prensa y aseguró: “Hice lo que sentí más allá de la regla. No me importa si me suspenden de nuevo, No me iba a privar de estar en el vestuario en el momento que más lo necesitaba”.

Néstor Hein, director jurídico del conjunto de Porto Alegre, habló ayer con los medios y dejó en claro la postura del último campeón de América: “Es una situación bastante antipática, siempre es bueno que el fútbol se resuelva dentro de las cuatro líneas. Pero lo que pasó en la cancha de Gremio es que Gallardo, quien estaba suspendido por una infracción, ingresó al vestuario de River, con un gorro en la cabeza, y cambió el resultado del juego. Es un técnico muy capaz y era una ventaja muy grande para Gremio que no estuviera en el área técnica”

“Como influyó en el resultado del partido, y como hay reglas en la Conmebol, ahora ingresan los abogados. Estamos solicitando la pérdida de puntos por este embuste de Gallardo. O se respeta a la Conmebol o no se respeta nada. Por eso vamos a pedir la pérdida de puntos”, agregó en diálogo con el programa radial ¿Cómo te va?.

La presentación, que fue comunicada de manera oficial a través de su Sitio Web (ver comunicado aparte), se realizó ayer por la tarde en las oficinas de la Conmebol ubicadas en Paraguay, más precisamente en Luque (Asunción). “Sabemos cómo es el fútbol y la política en América Latina, pero vamos a luchar porque es nuestro deber. Después veremos si la Conmebol va a cumplir la regla o no. Estamos llevando dos casos similares, uno de Uruguay y otro de Argentina. En ambos casos la intervención fue favorable y se perdieron los puntos”, explicó Hein.

GREMIO TAMBIÉN RECLAMA MANO EN EL GOL DE SANTOS BORRÉ

Al enojo por la actitud de Gallardo también se le suma la no intervención del VAR en el primer gol de River, marcado por Rafael Santos Borré. En el mismo los dirigentes del equipo brasileño aseguran que el colombiano la tocó con la mano y debió ser anulado.

Si bien las imágenes no son claras, todo nació en la televisión de Brasil. Allí, con el partido ya consumado, mostraron una cámara detrás del arco en el que el atacante pareciera tocarla con la mano. El video recorrió en cuestión de minutos todas las redes sociales y Gremio lo incluyó en sus argumentos para pedir los puntos.