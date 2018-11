Sorpresas en la despedida de Roger Waters: León Gieco y pañuelo verde

Ayer por la noche el cantante se despidió, a pesar de la lluvia, con un increíble show en el Estadio Único



Este sábado por la noche, en medio de una copiosa lluvia, Roger Waters ofreció su segundo y último show en el Estadio Único, donde miles de fanáticos asistieron para verlo.

El artista sorprendió al público cuando al presentar a la banda, una de las coristas le ató y acomodó un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dando cuenta de su postura respecto al tema.

Luego, emocionó al presentar a León Gieco, quien interpretó La Memoria, una de sus canciones insignia. Waters lo observó conmovido, y se lo vio tararear.

Por supuesto, el cantante ofreció clásicos como Another Brick In The Wall (parte 2 y 3), Dogs, Wish You Were Here, Money y Time, entre otros.