El que tiene plata... Mirá las motos voladoras de la policía de Dubai

En ciertas regiones se dan lujos que en otras -como la nuestra- serían inimaginables. En Dubai parece que todo es posible porque como dice el dicho: "el que tiene plata hace lo que quiere". Es que allí la policía empezó a entrenar a sus efectivos para pilotear motos voladoras y las escenas parecen salidas de una película futuristas. Los vehículos son los Hoverbike S3 de Hoversurf y fueron diseñados por una startup californiana. Si bien llegaron a ese país el mes pasado, no creen que puedan utilizarse hasta 2020.

