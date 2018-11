Bullrich le contestó a Tinelli que se quejó por las complicaciones que generará el G-20

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se cruzó en las últimas horas con el conductor televisivo Marcelo Tinelli por los protocolos de seguridad que se aplicarán en la ciudad de Buenos Aires por la Cumbre del G20.

Según se conoció, Tinelli salió a quejarse vía redes sociales por la recomendación que lanzó la titular de la cartera de seguridad a los porteños de "irse de la Ciudad".

Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. Te parece que le diga a la gente de @eltreceoficial que esos días no hago el programa?? O desde donde te parece hacerlo?? Gran Bs As, interior? Decime porfa @PatoBullrich https://t.co/l6ushb36Sc