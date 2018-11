Por Rodrigo Chagaray y Juan Canale.- Juan Casajús, por el Verde, y Juan Martín Rico, por el Canario, ya viven el clásico más tradicional del rugby de la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Rodrigo Chagaray y Juan Canale

rchagaray@eldia.com

La Primera A de la URBA ya decidió los dos ascensos directos al Top 12: uno fue para La Plata y el otro para el Atlético del Rosario. Lo único que queda en juego, es el Repechaje por un posible ascenso más, ticket que hasta el momento es propiedad de Los Tilos, que con ganar mañana se habrá hecho acreedor de una gran chance para volver a meterse en la elite del rugby porteño. Claro que en el camino, está el rival de toda la vida: La Plata Rugby, que quiere ahora meterse el campeonato en el bolsillo. Por eso, en esta edición N° 61 del Derby, habrá algo más que el Honor en juego.

Y cómo ya también es un clásico, dos jugadores: uno por bando, charlaron con este diario y empezaron a jugarlo un ratito antes: por el dueño de casa estuvo Juan Casajús y por la visita Juan Martín Rico. Justamente dos forwards que estarán de seguro en “La Cocina” del partido, porque el equipo que se imponga en la lucha por la obtención, decidirá el rumbo.

El que abrió el juego fue Casajús: “Estamos con muchas expectativas, se junta el repechaje, el clásico, las ganas de coronar una buena temporada; en fin, estamos preparados para lo que venga y el grupo sabe lo que tiene que hacer para conseguir el objetivo, creemos a rajatabla en lo que hacemos”, comentó entusiasmado el primera línea tilense.

Obviamente, a continuación, la pelota voló a campo amarillo y el que la tomó fue Rico: “Con Los Tilos siempre es un partido aparte, tengo muchos amigos en el Barrio Obrero y eso no va a cambiar; pero en el Plantel Superior todo toma otra dimensión; hay muchas cosas en juego, para nosotros tiene valor porque queremos el título” A lo que añadió: “Ya conseguimos el objetivo de ascender, nos sacamos mucha presión de encima y en el último partido se notó (goleada por 64-17 a Deportiva Francesa); sabemos que los últimos dos partidos con ellos terminaron en empate (20-20 en 2016 y 24-24 en julio de este 2018) por eso queremos cerrar bien arriba la temporada y ganarlo”.

“PARA NOSOTROS VALE DOBLE”

Casajús le pone emoción a lo que relata cuando habla del Derby y le brillan los ojos: “Es el clásico que uno espera siempre, desde Juveniles, cuando sale el fixture, mirás cuando se juega con La Plata…con los otros equipos es distinto. Este partido es muy especial, no jugás por vos: lo hacés por todo un club, por los infantiles, por los compañeros de tu camada que no tienen la suerte de jugar en Primera, por los dirigentes, por los amigos”. A lo que agregó: “Es el segundo clásico en Primera que me toca jugar contra ellos y no veo la hora de que empiece el partido; el que se jugó en la cancha de ellos se nos escapó en la última pelota y nos quedamos con las ganas; espero que esta vez se dé para nosotros, vale doble: por el repechaje, porque hace mucho que no les ganamos y porque realmente necesitamos los puntos”, aseguró el jugador tilense.

Rico vuelve a tener el control de la charla y comentó: “Sabemos que el rendimiento por ahí no fue el más vistoso, pero fuimos efectivos durante todo el torneo y nadie nos regaló nada; la semana de entrenamiento que pasó, fue por lejos la mejor del año; se hicieron muchas cosas buenas y eso después se ve reflejado en el partido; se está haciendo foco en la defensa y sabemos que a partir de eso construiremos cosas importantes, más que nada con todo lo que nos viene, que es ni más ni menos que el Top 12”. El jugador de La Plata además relató que: “Las diferencias de categoría sabemos que están y son fundamentales; la dinámica es distinta, les pasó a Lomas y a San Martín este año (son los equipos que descendieron), el cuerpo técnico está muy atento a eso y ya lo estamos trabajando; confiamos en lo que el grupo puede y va a dar”, finalizó el tercera línea canario.

Para el final de la charla quedaron las palabras de Casajús que trajo a colación una fecha que será de real importancia en la vida de Los Tilos: el 75° aniversario de su fundación: “El club está muy lindo, siempre hay cosas nuevas y que mejor que cumplir los 75 años que en Top 12; en cuanto a lo estructural también estamos bien, las divisiones juveniles e infantiles están cada vez mejor y entonces…. ¿Cómo no seguir esa energía? El club se lo merece y por eso vamos”, dijo por último el fortísimo primera línea verde.