Otro cachetazo al hincha, que se fue muy preocupado

Con San Martín era “el” partido pensando en los Promedios. Perdió jugando mal y sigue en caída libre. Hubo silbidos para todos

| Publicado en Edición Impresa

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

No son horas fáciles para Gimnasia. Todo, pero absolutamente todo, le sale mal. A horas del partido se lesionaron Faravelli y Piovi; Hurtado no llegó a tiempo desde Venezuela y no pudo ir al banco; Guevgeozian entró para buscar el empate, pero en diez minutos hizo un gol en contra y salió lesionado.

La cosa no viene bien. Es cierto que no liga y la suerte no está de su lado, pero la verdad también es que el equipo ayer jugó mal... muy mal. Se lo vio entregado, sin actitud, impotente ante un elenco sanjuanino que terminó tocando la pelota y llevándose los tres puntos.

LEA TAMBIÉN Gimnasia fue una sombra que sólo reflejó desdén e indolencia

Si el termómetro marcó 33º grados con un sol agobiante, en el segundo tiempo en el Bosque hubo más que eso. La gente no ocultó su bronca por estar perdiendo ante un rival directo, y siendo apenas una sombra. Acá no se trató de una diferencia por jerarquía como ante Racing, ayer Gimnasia fue un alma en pena en el campo de juego.

Y lo preocupante es que se ve que Pedro Troglio no tiene más nada para poner. Un plantel ya sin respuesta, que encima ayer ni siquiera tuvo reacción para llevarse por delante al rival. Como un “deja vu”, por momentos se pareció al de los últimos momentos de la era Soso hace casi un año atrás, o del mismo Sava este mismo año.

LEA TAMBIÉN Gimnasia y Estudiantes definen la Copa de Oro en el Súper Senior

Después del cachetazo frente a Racing, en un día incómodo como un miércoles a las cinco de la tarde y con un calor insoportable, el hincha fue a la cancha pensando en un triunfo, en borrar la tarde fatal con la Academia y tratar de reparar aquellos insultos y silbidos. En el arranque aplaudió al técnico y los jugadores. Alentó. Pero el 1-0 de la visita a pocos segundos de terminar el primer tiempo, y el gol en contra a los 12 minutos del complemento, terminó por hacer explotar a la gente. Que lógicamente perdió la paciencia, y no pensando en cómo ganarle a River en la semifinal de Copa Argentina, sino en cómo enderezar el rumbo en esta Superliga Argentina.

A esa altura de la tarde con el pobre espectáculo que brindaba el equipo empezaron a escucharse insultos y silbidos para todos. Incluso, en la Platea Techada a poco del final cuando integrantes del plantel empezaron a retirarse, hubo hinchas muy enojados con Víctor Ayala, uno de los refuerzos, que ni siquiera va al banco. El paraguayo caminó con la mirada al piso y se retiró. Si hoy hay muchos pibes jugando de titulares que ayer se comieron alguna puteada, es también por que ninguno de los refuerzos que llegaron rindieron como se esperaba, no juegan, no concentran y cobran buen dinero. ¿Es justo eso también para juveniles como Cataldi, Melluso, Gómez (que está bajísimo), Guiffrey y Tijanovich que salieron a dar la cara?

LEA TAMBIÉN Se acabó el año futbolístico para Gonzalo Piovi

El hincha quiere ver ganar a su equipo, y si pierde, que al menos lo haga dejando todo en el campo de juego. Mostrando actitud. Ganas. Ideas. Juego... Bueno, el Lobo ayer no tuvo nada de eso.

“Soy el responsable”, dijo Troglio en una escueta conferencia. “El partido para mí era éste”, agregó el DT visiblemente golpeado por la tercera caída consecutiva.

Para el hincha también, por que cómo soñar con ganarle a River, ó al menos hacerle partido, si el presente futbolístico es malo y no le puede ganar a rivales inferiores a los Millonarios. Y ni respuesta anímica tuvo en la tarde de ayer con San Martín. La continuidad de Troglio comenzó a sobrevolar el atardecer del Bosque. La pregunta es, ¿siempre es culpable el técnico? ¿Gimnasia no jugó así por momentos con Sava o Soso también?

El hincha se fue dolido del Bosque. Preocupado por el futuro y la premanencia en la categoría. La aventura de la Copa Argentina es otra cosa, y el propio Troglio lo dijo, por que pasar a una final no hará olvidar estas tres caídas seguidas donde no pudo ni siquiera hacer un gol. Pero obvio, ganar serviría para resurgir.

Por eso irá la gente a Mar del Plata. Y dirá presente sin importar que sea el poderoso River el rival. Y gastará dinero en viaje, entradas y demás. Lo hará esperando una reacción para volver a creer.