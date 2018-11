En el Día de la Música, escuchá las 5 canciones más reproducidas en YouTube

Hoy es 22 de noviembre y se celebra el Día de la Música en todo el mundo. Sería imposible complacer a todos los lectores haciendo una selección de las "mejores" canciones porque los gustos son variados. Es por eso que apelando a YouTube, en esta nota vas a poder ver los videos más reproducidos por los usuarios de esa red social. ¿Son los mejores? seguramente que no, pero sí son los elegidos por millones de internautas.

¿Por qué se celebra hoy? En honor a Santa Cecilia, Patrona de la Música, que murió un 22 de noviembre alrededor del año 180. Cecilia fue perseguida por las autoridades del Imperio Romano debido a sus creencias cristianas, fue arrestada y, según cuenta la leyenda, cuando estaba por ser ejecutada, entonó un canto como alabanza a Dios. En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada Patrona de la Música por el Papa Gregorio XIII y, a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad. Los festivales musicales para conmemorar a Cecilia comenzaron a realizarse en Europa en el siglo XV y en el siglo siguiente ya se habían extendido por todo el continente. Esta tradición continuó a través de los siglos y en la actualidad cada 22 de noviembre se celebran festivales musicales en todo el mundo. El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música.

EL RANKING DE YOUTUBE

#5

"Gangnam Style", de PSY, hizo bailar a toda una generación y aún en muchas fiestas el baile del galope de caballo se sigue escuchando. El video fue publicado el 15 de julio de 2012 y cuenta con 3 mil millones 239 mil reproducciones.

#4

"Uptown Funk", el video de Mark Ronson y Bruno Mars, alcanza las 3 mil millones 341 mil vistas desde su lanzamiento, el 19 de noviembre de 2014.

#3

El clip de "See You Again", de Wiz Khalifa y Charlie Puth, fue publicado el 6 de abril de 2015 y desde entonces lleva 3 mil millones 872 mil visitas.

#2

En el segundo puesto está ubicado "Shape of You", de Ed Sheeran. Lleva acumuladas 3 mil millones 908 mil vistas desde el 30 de enero de 2017.

#1

"Despacito", desde su estreno el 12 de enero del año pasado, alcanza las 5 mil millones 790 mil reproducciones. El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee es, sin duda alguna, el hit de la historia de YouTube.