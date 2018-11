¡El show comenzó! Los teloneros de Roger Waters ya deleitan al público

El artista se presentará desde las 21 horas en el Estadio Único. Horas antes el tránsito en la Autopista Buenos Aires-La Plata estaba complicado y AUBASA recomendaba vías alternativas: tomar la salida de Villa Elisa o continuar por Camino Centenario

Con su habitual atuendo de remera y pantalón negro, y enfundado en sus clásicos y las canciones de su nuevo disco, Roger Waters saldrá esta noche, desde las 21, al escenario montado en el Estadio Único para ofrecer el primero de sus dos shows en La Plata, en donde desplegará un espectáculo de dimensiones inconmensurables.

Desde las 20.30, en tanto, subían al escenario los teloneros elegidos para deleitar al público. Se trata de la banda neuquina y mapuche Puel Kona, elegida por “una decisión política, espiritual y filosófica de Waters", y la banda californiana Lucius, que desembarcará por primera vez en Latinoamérica para presentar su nuevo álbum “Nudes”.

Waters llega a la Ciudad en el marco de su gira “Us + Them”, que lo llevó a Brasil y Uruguay y lo llevará a Perú, Chile y Colombia, y que junto con temas de su nuevo álbum “Is This the Life We Really Want?” (su primer trabajo discográfico de estudio en 25 años) desparramados entre sus trabajos más destacados con canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd: en Montevideo, el sábado, Waters tocó infaltables como “Wish you were here”, “Breathe”, “Time”, “Another Brick in the Wall”, “Money” y “Confortably Numb”, y apenas cinco temas del nuevo trabajo, cumpliendo con la promesa lanzada en mayo pasado.

DEMORAS EN EL TRÁNSITO

Aunque AUBASA montó un operativo especial de seguridad y para prevenir embotellamientos, esta situación finalmente se vivió en horas de la tarde, previo al show. Desde la empresa recomendaban como vías alternativas tomar la salida de Villa Elisa o continuar por Camino Centenario. Sin embargo, lectores indicaron a través del Whatsapp del diario El Día que también "estaban explotadas".

Por otro lado, esta tarde taxistas que paran usualmente frente a la Terminal de Ómnibus de La Plata bloquearon su ingreso como forma de protesta contra los servicios gratuitos que la línea Oeste ofrecía a quienes iban hacia el Estadio Único. Según trascendió, reclamaron que la propuesta los colocaba en desigualdad de condiciones para competir con su trabajo, en el marco de una situación desfavorable por la notable baja de clientes en el sector durante los últimos meses.

COBERTURA DEL NOTICIERO DE IMAGEN PLATENSE SOBRE LA PREVIA