Fuego, política y música: todo lo que hay que saber de los shows de Roger Waters en La Plata

El británico presentará esta noche el primero de sus dos recitales en el Estadio Único, donde promete un repaso por sus himnos inmortales y algunos temas de su nuevo trabajo discográfico

| Publicado en Edición Impresa

Con su habitual atuendo de remera y pantalón negro, y enfundado en sus clásicos y las canciones de su nuevo disco, Roger Waters saldrá esta noche, desde las 21, al escenario montado en el Estadio Único para ofrecer el primero de sus dos shows en La Plata, en donde desplegará un espectáculo de dimensiones inconmensurables. A continuación, repasamos todo lo que hay que saber del show del ex Pink Floyd, que llegará por primera vez a la Ciudad.

LA MÚSICA

Waters llega a la Ciudad en el marco de su gira “Us + Them”, que lo llevó a Brasil y Uruguay y lo llevará a Perú, Chile y Colombia, y que junto con temas de su nuevo álbum “Is This the Life We Really Want?” (su primer trabajo discográfico de estudio en 25 años) desparramados entre sus trabajos más destacados con canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd: en Montevideo, el sábado, Waters tocó infaltables como “Wish you were here”, “Breathe”, “Time”, “Another Brick in the Wall”, “Money” y “Confortably Numb”, y apenas cinco temas del nuevo trabajo, cumpliendo con la promesa lanzada en mayo pasado.

“Vamos a llevar un nuevo espectáculo en gira”, dijo entonces el artista. “Será una mezcla de material de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas canciones nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo, pero estará todo conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, lo prometo. Va a ser tan espectacular como todos mis shows lo han sido”.

EL SHOW

Waters desembarcará con toda su parafernalia: en sus últimos shows en Argentina, en 2012 (a lo largo de nueve noches en el estadio de River Plate convocó a casi 450.000 personas y facturó unos 38 millones de dólares), construyó una gigantesca pared en el escenario del Monumental para revivir “The Wall”, y ahora, habituado a las grandes apuestas en términos de puesta en escena, promete subir la vara con una experiencia sensorial inmersiva de última generación.

Un viaje musical que vuelve a hacer eje en la opresión y la resistencia, temas habituales en la obra de Roger Waters, pero que transita esas preocupaciones del artista no sólo desde la música, sino también desde la estimulación visual, una tarea para la cual Waters contará en La Plata con un escenario de 65 metros, una pantalla LED de 64x12 metros, 236 cajas de sonido y 332 dispositivos de iluminación, que ayer terminaban de montar a contrarreloj.

POLÍTICA Y POLÉMICA

El escenario audiovisual de Waters ofrecerá, como siempre, proyecciones alusivas a las canciones y la videografía de su pasado como voz y letra de Pink Floyd, mezclado con imágenes que remiten no solo al presente, sino también al país que pisa Waters: preocupado por la situación política y social a nivel internacional, el artista suele hacer activismo de manera muy frontal a través de su música y sus shows.

De hecho, llegará al país tras haber sido distinguido en la Embajada Argentina en Londres con la “Rosa de la Paz” por su trabajo para lograr identificar 90 tumbas de los 121 soldados enterrados en el cementerio de Darwin.

El cantante británico, que durante su gira de “The Wall” recordó a los desaparecidos durante la Dictadura, también homenajeó durante sus shows en Brasil a la dirigente social y concejal Marielle Franco, donde una multitud cantó contra el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. El cantante colocó a Bolsonaro como un representante del “neofascismo” mundial en las pantallas gigantes de su escenario. “Yo preferiría no vivir bajo la reglas de alguien que cree que la dictadura militar es una buena cosa. Recuerdo los malos días de Sudamérica durante las dictaduras y fue algo feo”, dijo Waters, que fue repudiado por los seguidores del ahora presidente.

Y, en Montevideo, el fin de semana, participó en un acto titulado “Palestina y los derechos humanos hoy”, organizado por una coordinadora uruguaya de solidaridad con el pueblo palestino: este año se había peleado públicamente con Radiohead por su decisión de brindar un concierto en Israel.

SOPORTE

La previa de Waters contará con dos espectáculos: la banda neuquina y mapuche Puel Kona será la encargada de abrir los dos recitales, en una elección que Malen Nawel, saxo y kulxug en el sexteto, atribuyó a “una decisión política, espiritual y filosófica de Waters”.

“Estamos en un momento difícil y no es casual que Roger Waters elija a una banda como la nuestra”, consideró la instrumentista. En el mismo sentido, Umawtufe, quien toca bajo y xuxuka, señaló que “con Waters compartimos la pelea por un mundo distinto y mejor y, más allá de su fama, lo consideramos un compañero de militancia”.

Puel Kona (denominación que significa “guerreros del Este” en idioma mapuche), ostenta 10 años de historia y dos álbumes publicados desde los que propone una música que mixtura rock, ska, cumbia, hip hop y otros géneros latinos con elementos tradicionales de la música mapuche que cantan en mapuzugun y castellano.

En la previa también tocará la banda californiana Lucius, que desembarcará por primera vez en Latinoamérica para presentar su nuevo álbum “Nudes”. El proyecto indie pop de las vocalistas Jess Wolfe y Holly Leassig firmó en “Nudes” una colección de diez canciones acústicas que nacieron a partir de la conexión emocional construida entre las cantantes y su público, y seleccionadas específicamente por el énfasis en el trabajo vocal.

ENTRADAS Y HORARIO

La nueva visita ilustre a la Ciudad se dará ante un estadio colmado, ya que el show de hoy tiene entradas agotadas (quedan todavía algunos tickets para el concierto del sábado).

El ingreso para el público será por 32 y 20. Aquellos que decidan ir en vehículos particulares, deberán arribar por 25 y 526.

A la salida, el vallado será abierto para que los taxis puedan ubicarse sobre 25 entre 32 y 33.

La apertura de puertas del Estadio Ciudad de La Plata será a las 17; Puel Kona calentará la previa desde las 20.15 y Waters saldrá a escena desde las 21.