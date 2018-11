Un holandés fue a la justicia para cambiar su edad y tener más éxito en Tinder

Emile Ratelband, de 69 años, quiere pasar de tener 69 a 49 años para tener más posibilidades en la red de citas

Un hombre de 69 años identificado como Emile Ratelband inició una lucha judicial en Holanda para poder cambiar su edad y así poder tener legalmente 49 años.

Según informa The Guardian el sujeto que se desempeña como orador motivacional asegura que su actual edad no refleja su estado emocional, recalcando que "no me siento cómodo", por lo que espera que su fecha de nacimiento pase de ser el 11 de marzo de 1949 al 11 de marzo de 1969.

“Como tengo 69, estoy limitado. Si tengo 49 años, entonces puedo comprar una casa nueva, manejar un auto diferente", aseguró el hombre.

De igual manera, afirmó que debido a su edad le cuesta encontrar trabajo, y especialmente poder ser aceptado por una mujer, ya que desea tener pareja.

"Puedo postular a más trabajos. Cuando estoy en Tinder y sale que tengo 69, no recibo ninguna respuesta. Cuando tenga 49, con la cara que tengo, estaré en una posición de lujo", aseguró.

Ratelband manifestó que los médicos le insisten que su estado físico es el de un hombre de 45 años, resaltando que se siente "un dios joven". Por lo mismo, fue a la justicia en búsqueda de cambiar su edad.

Apenas se paró frente al juez en un tribunal de Arnhem, le dio sus argumentos y comparó la posibilidad de cambiar su fecha de nacimiento con el cambio de género. Y pese a lo extraño de su planteamiento, el magistrado le dio en parte la razón: "Estoy de acuerdo contigo: hace muchos años pensábamos que eso era imposible".

Sin embargo, de inmediato le preguntó al hombre si sus progenitores estarían contentos al saber que modificó su día de nacimiento y que 20 años de su vida serían borrados. "¿A quién le importa mis padres?, fue la respuesta que recibió por parte de Ratelband. Después especificó que estos ya habían fallecido.

"Es realmente una cuestión de libre albedrío", insistió el sujeto sobre su petición, agregando que está dispuesto a renunciar a su pensión ya que dejaría de tener 69 años.

Por su parte, el fiscal de la causa preguntó si la capacidad de cambiar la fecha de nacimiento requeriría que inspectores de salud hagan un exhaustivo análisis para poder comprobar que la persona tenga efectivamente la "edad emocional" que dice tener.

Esto fue respondido por el abogado de Ratelband, Jan-Hein Kuijpers, a quien le pidió "que hay que tener algo de sentido común, por supuesto".

Mientras tanto, se espera que próximamente ocurra una nueva audiencia y se sepa si finalmente la justicia aceptará la petición del sujeto o no.