San Carlos necesita de un triunfo para seguir prendido en el torneo

Recibe en Berisso desde las 15:30 a San Martín, de Burzaco, complicado con el promedio. La duda en el Celeste es Alessio o Slezack

Villa San Carlos, que arrastra cuatro partidos sin victorias, buscará esta tarde regresar a la senda del éxito, cuando a partir de las 15:30 y el arbitraje de Sebastián Martínez, reciba en el Genasio Sálice a San Martín de Burzaco, en uno de los tres partidos que le dará comienzo a la 15º fecha de la Primera C.

El Celeste viene de empatar con Ituzaingó (1-1), pero no gana desde la fecha 10 cuando goleó 4-0 a Berazategui. Este bajón lo hizo alejar de los primeros lugares, por lo que una victoria le permitirá seguir en una posición expectante.

Los de Burzaco, en cambio, llegan con la soga al cuello con el promedio, pero renovaron las esperanzas en la fecha pasada, cuando vencieron a Laferrere (1-0), en el debut como entrenador del Coqui Ferraressi (reemplazó en el cargo a Cristian Ferlauto).

Y seguramente, llegarán a Berisso con la premisa se seguir con la recuperación futbolística.

UNA DUDA

Las dudas perduran en el cuerpo técnico que lidera Miguel Angel Restelli, ya que aún no resolvió si juega Fabián Alessio o Federico Slezack. El primero ya lo hizo en la fecha pasada (viene reemplazando a Manuel Molina, que fue borrado del equipo), aunque existe una chance de que sea el histórico Federico Slezack (aún no debutó en este torneo) el que juegue como primer central.

El resto del equipo sería el mismo que empató ante Ituzaingó, en el Oeste del Gran Buenos Aires, por la fecha pasada.

OTROS DOS PARTIDOS

La 15º fecha de la Primera C tendrá otros dos encuentros, que comenzarán a partir de las 15:30. Se enfrentarán Dock Sud vs. Leandro Alem (segundo y cuarto, respectivamente) y Luján vs. Victoriano Arenas.