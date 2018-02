"Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria": ¿de quién era la frase que citó Moyano?

El líder camionero tomó las palabras de un premio Nobel mexicano pero, en pleno discurso, no pudo recordar quién era

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, citó hoy una frase del premio Nobel mexicano Octavio Paz, que tuvo como destinatario al presidente Mauricio Macri, al sostener que "toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria", durante un tramo del discurso que pronunció en el acto que su sindicato organizó en la 9 de Julio.

Sin embargo, el líder camionero no pudo identificar al escritor cuando se dirigía a la multitud que acompañó la protesta de Camioneros, y se limitó a decir: "Lo dijo un premio Nobel mexicano, que no recuerdo bien cuál es". "Al presidente (Mauricio) Macri le digo una frase de un premio nobel mexicano, no recuerdo cuál es. 'Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria'.

Por eso, compañeros, preparémonos los trabajadores cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática", sostuvo Moyano. Y en ese sentido, el ex conductor de la CGT enfatizó: "Sepamos elegir y aquellos que se pueden haber equivocado, reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país".

Octavio Irineo Paz Lozano nació en la Ciudad de México en 1914, fue poeta, ensayista y diplomático, en 1990, obtuvo el premio Nobel de Literatura, y es considerado uno de los escritores más influyentes de la nación azteca y uno de los más grandes poetas de habla hispana.

