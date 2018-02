Anita Coacci dio detalles del abuso que sufrió de parte de Juan Darthés

La actriz Anita Coacci, sobrina de Susana Rinaldi, publicó una denuncia en Facebook asegurando haber sido acosada por Juan Darthés durante la grabación de Gasoleros a fines de los '90.

Además, denunció que horas más tarde la publicación desapareció de la cuenta sin que ella la borrara. "Lo aclaro para que sepan que yo no fui y no entiendo porqué me la eliminaron", escribió.

Este viernes, habló con Jorge Rial en Intrusos y dio detalles de lo ocurrido con el actor. "Sentí miedo a sufrir represalias, a quedarme sin laburo. Estas cosas pasaban habitualmente. Cuando me lo cruzo en Gasoleros, ya lo conocía y estaba todo bien. Él tenía un papel fijo. Nos cruzábamos varias veces en el camarín y una vez pasó lo que escribí", contó en primer lugar.

"Yo le conté que me gustaba mucho cómo cantaba una canción en un recital. Él estaba en una silla con rueditas. Mientras yo hablaba, me miró y se me vino encima. Fue un segundo. Él me atropella, me tira contra la pared, me empieza a besar y a meterme la lengua. Me agarró la mano, sacó su pene y lo puso en mi mano. Me dijo 'mirá como estoy'. Yo le digo 'pará, pará'. Y justo entró una chica de vestuario”, detalló.

