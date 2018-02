Una multitud volvió a marchar en Junín para pedir justicia por Camila

La madre y el padrastro de la menor que fue asesinada encabezaron la manifestación, cargada de bronca y dolor. El pueblo salió a la calle para exigir la pena máxima para el acusado. El perverso perfil de Varela

“Hace 3 días mi nena me avisó que de enfrente la llamaban. Siento bronca por no haberlo denunciado” - Mayra Vecina

“Justicia por Camila”. Ese era el cartel que se repetía una y otra vez en las calles de Junín anoche, donde una multitud marchó exigiendo justicia por el aberrante crimen de la nena de 11 años que tiene al país conmocionado.

Los familiares de Camila Borda encabezaron la movilización, colmada también de mensajes de “#NiUnaMenos”. El pueblo volvió a salir a la calle demostrando otra vez su bronca e impotencia ante un femicidio brutal, en una jornada en la que los informes preliminares de la autopsia confirmaron que la víctima, además de estrangulada, fue violada.

Según medios locales, unas 4 mil personas protestaron en las puertas de la municipalidad y le exigieron al intendente Pablo Petrecca respuestas “concretas”.

En tanto, ayer a la mañana, y luego de ser velada en la casa de Sepelios Dos Reis, fueron sepultados los restos de Camila en el Cementerio del Oeste. Allí familiares y amigos pudieron darle el último adiós en una escena marcada por un profundo dolor.

la autopsia

Camila fue violada y luego estrangulada con un cable. Esas precisiones sobre la muerte de la joven fueron brindadas por la Fiscalía General de Junín en un comunicado luego del “el informe preliminar” de la autopsia realizada en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte. El mismo reveló que “la muerte de la víctima ha sido tras un paro cardiocirculatorio traumático secundario a asfixia mecánica tras estrangulación por lazo”. Los peritos también constataron “lesiones a nivel de ano y vagina, compatibles con un abuso sexual”.

Sergio Terrón, el fiscal que investiga el caso, dijo que está “convencido” de que el detenido, identificado como José Carlos Varela, de 40 años, fue el autor del crimen y estaba totalmente consciente de “la monstruosidad” que estaba cometiendo.

Respecto del acusado, aseguró que existen pruebas contundentes que lo involucran en la violación y posterior asesinato, y aseguró que la niña alcanzó a defenderse de su agresor y le provocó lesiones en su cuerpo: “Sobre la anatomía del imputado hay lesiones defensivas, es decir, la niña lo ha rasguñado y ha tratado de defenderse”.

Además, el fiscal aclaró que Camila fue hallada vestida cuando había sufrido un ataque sexual, por lo que no está claro si el acusado “la vistió él después o bien si la nena se vistió con la promesa de que la iba a dejar ir, y después cambia de idea para que no lo delate y la mata”.

Terrón agregó que si bien el detenido será sometido a los peritajes psicológicos y psiquiátricos de rigor, está convencido que “comprendía perfectamente lo que había hecho, la monstruosidad de lo que estaba llevando a cabo”.

“Lo que tenemos es que la niña fue interceptada por él y llevada hasta esa vivienda. De hecho, la bicicleta de la niña fue encontrada en una de las habitaciones de esa casa. Una vez en la vivienda, el hombre abusó de ella y posteriormente le quitó la vida”, dijo Terrón a los medios.

Un vecino que levantó sospechas

En el barrio no logran salir de la conmoción que generó el horrible asesinato. Una vecina que dijo llamarse Mayra aseguró que tres días antes del crimen de Camila el acusado llamó mediante señas a su hija de 3 años para que fuera hasta su casa, aunque la niña le contó y ella la hizo ingresar de inmediato a la vivienda.

La mujer, quien vive justo enfrente de la quinta que habitaba Varela, dijo que al conocer lo ocurrido con Camila se sintió “muy mal” por no haber denunciado lo que pasó con su hija ante la policía.

Por su parte, tras el velatorio de la nena, su padrastro Guillermo enfrentó los micrófonos en un momento donde aún el dolor estaba a flor de piel. “Su mamá está destrozada, perder un hijo no es fácil”, dijo el hombre visiblemente consternado. Sobre el sereno acusado del crimen dijo que “quizás la engañó pero es muy raro, porque Camila no se daba con nadie. Quizás la mandó a hacer algún mandado, la verdad no lo sé”.

Al ser consultado sobre el perfil del cuidador contó que “era un tipo muy raro, constantemente espiando en la tranquera, iba y venía”. De todas formas se preguntó: “¿Cómo íbamos a sospechar que era un asesino?”.

También dio su impresión sobre el acusado Martín Pagella, dueño de la quinta que fue escenario del macabro crimen. Dijo que Varela “no era un casero, vino recomendado por varias personas para hacer el trabajo”, y agregó: “Trabajaba todo el día en la quinta, era un hombre callado, sólo sabemos que era evangelista, estamos conmovidos como los demás, mi mamá estuvo a solas con él”.

“Lo vi por última vez el jueves, que le llevé nafta para que trabaje, me respondía con monosílabos, casi no hablaba”, manifestó Pagella, al tiempo que agregó: “Estamos a disposición de la Justicia para lo que necesiten, quise ir a la quinta pero no me dejaron entrar, mi mamá está en estado de shock, no lo podemos creer.”

Por otra parte, se conoció que el sospechoso tenía abiertos tres perfiles en la red social Facebook, en los que publicó mayormente fotos de niñas y niños y una lista de más de 1.600 contactos formada por numerosas jóvenes y adolescentes. En todos sus perfiles, aparece con su nombre completo, aunque con distintas fotos y descripciones: en uno hay una foto de su cara junto a un perro, en otro con un grupo de hombres en una cancha de fútbol y en el tercero una suya tomando mate. Además, entre las fotos publicadas, una llama la atención: la de una nena pequeña dormida con un cigarrillo en la boca.

Más allá de todos estos datos, ¿quién es José Carlos Varela? Tiene 40 años y es soltero; vivía en Junín y no tiene antecedentes ni denuncias previas; se dedicaba a cortar el pasto y trabajaba en una obra; desde hacía siete días se quedaba a dormir en la planta baja de la casa donde apareció muerta Camila y allí realizaba tareas en el parque desde mediados de enero. Está detenido por el crimen y su situación es muy complicada. Hoy deberá dar explicaciones. Si es que las tiene.