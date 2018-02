Defensores de Cambaceres se trajo desde Luján un empate con sabor amargo

| Publicado en Edición Impresa

Agónico por donde se lo mire. Así se puede calificar la igualdad de Defensores de Cambaceres en su visita a Luján, en el Estadio Municipal de esa ciudad. En definitiva fue 2 a 2, pero se puede decir que dejó un sabor amargo por ambos lados.

El trámite y las oportunidades prácticamente durante todo el juego correspondieron al equipo de la Basílica, pero se encontró con un escollo casi inexpugnable que se llamó Juan Ignacio Arias Navarro, el experimentado arquero de Cambaceres.

Lo de Cambaceres fue una ráfaga en lo últimos diez minutos, cuando casi no había pisado el área rival. Sobre los 34’ del segundo tiempo apareció Jonathan Da Luz para poner el empate transitorio.

Luján sintió el impacto y por eso con un minuto de descuento, Cambaceres aprovechó para marcar en segundo por medio de Jonathan Fernández. El marcador parecía cerrado y los tres puntos se vendrían para Ensenada, pero el partido depararía una emoción más.

Con cuatro minutos de descuento, el árbitro Cristian Benítez había adicionado cinco al tiempo reglamentario, Luján contó un tiro libre cercano al área de Cambaceres. Hasta el arquero Lescano fue a buscar el cabezazo. Llegó el centro hubo un frentazo que tapó Arias Navarro, pero el rebote lo tomó Andrés Guzmán para mandar el balón al fondo del arco y desatar la alegría de la parcialidad local.

De este modo, Luján sigue como líder de la Primera División C; mientras que Cambaceres sigue sumergido en el fondo de la tabla de promedios.

Por su parte, Cañuelas venció a Leandro N. Alem 1 a 0, con un gol de Víctor Meza a los 33m de la segunda etapa. La 24ta. fecha proseguirá hoy con los cotejos entre Deportivo Merlo vs San Martín de Burzaco, Berazategui vs Dock Sud, El Porvenir vs Argentino de Quilmes, Sportivo Italiano vs Midland e Ituzaingó vs Defensores Unidos de Zárate (todos a las 17). Cierra de la jornada será el partido entre Central Córdoba de Rosario vs Sportivo Barracas, que se disputará a las 20:30.

Las principales posiciones de la Primera C son Luján 44 puntos; Defensores Unidos 43; Leandro N. Alem y Central Córdoba 38; JJ Urquiza y Midland 37; Ituzaingó 36; Cañuelas y Merlo 33.