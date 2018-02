Se va para Uruguay sin la Gata , que decidió operarse de su dedo

El delantero se sometió ayer a una operación del hallux derecho. Tendrá para 3 meses de recuperación. Se pierde lo que resta de la temporada. El Pincha viaja hoy a Montevideo

| Publicado en Edición Impresa

El plantel de Estudiantes viaja esta tarde rumbo a Montevideo, con 20 futbolistas, un equipo casi definido y la noticia de último momento que confirmó una tendencia: Gastón Fernández ni siquiera formará parte de la lista de buena fe de 30 futbolistas porque se sometió anoche a una operación en el hallux derecho, que lo marginirá por 3 meses (se pierde lo que resta de la Superliga y la fase de grupos de la Copa Libertadores).

El conjunto albirrojo, que debutará mañana a las 19:15 en un partido por el grupo 6 de la competencia continental, tiene el equipo prácticamente definido más allá de que el técnico todavía no lo confirmó. En sintonía con lo que se venía informando en este diario, será con una línea de cinco jugadores en el fondo.

Con relación al conjunto que viene de perder con Huracán en la Superliga (0-1), el entrenador hará volver al elenco principal a Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gastón Campi, Rodrigo Braña, Gastón Giménez, Lucas Rodríguez, Juan Ferney Otero y Lucas Melano.

Una probable alineación de Estudiantes, tal como lo viene adelantando este medio desde el mismo sábado, será con Mariano Andújar; Sánchez, Schunke, Leandro Desábato, Campi y Diarte; Braña, Giménez y Rodríguez; Otero y Melano.

Además, se subirán al avión Daniel Sappa, Nicolás Bazzana, Iván Gómez, Bautista Cascini, Fernando Zuqui, Jacob Murillo, Pablo Lugüercio y Mariano Pavone.

A última hora de ayer se confirmó que Sebastián Dubarbier, todavía recuperándose de un desgarro y Fabián Noguera, se quedarán en La Plata entrenando con miras al partido de la próxima semana ante Olimpo en el estadio Ciudad de La Plata. La ausencia del ex Banfield y Santos es sorpresiva.

El plantel viajará hoy a las 18, luego de la práctica, rumbo a Montevideo, por vía aérea. Lo hará en un vuelo de Aereolíneas Argentinas que saldrá desde el Aeroparque Metropolitano.

En la capital uruguaya, la delegación se hospedará en el hotel Sheraton de Punta Carretas, una zona residencias de la capital uruguaya. Ya supo alojarse allí en la previa del amistoso contra Peñarol de 2017.

En cuanto a la estadía del otro lado del Charco, desde la secretaría técnica le confirmaron a este medio que esta noche el plantel no realizará el tradicional reconocimiento del campo de juego, una práctica muchas veces habitual.

“LO DE LA GATA NO DABA PARA MÁS”

El delantero Gastón Fernández fue intervenido ayer en una clínica privada de La Plata por una lesión en el pie derecho, la recuperación le demandará tres meses y se perderá toda la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Hugo Montenegro, responsable médico del plantel Pincha, explicó ayer en conferencia de prensa que se trata de una lesión en el hallux derecho (el dedo gordo) y dijo que la Gata Fernández “ya venía con molestias y no daba para más. Se le formó un sobrehueso y ya tenia pérdida de movilidad en una de las articulaciones”.

La operación le llevará tres meses para volver a jugar y fue realizada por Montenegro y por el especialista en pie Guillermo Arrondo.

Se perderá, lógicamente, lo que queda de la Superliga y toda la fase de grupos de la Libertadores, razón por la cual no fue incluido en la lista de buena fe, que no tuvo mayores sorpresas salvo la inclusión del pibe lateral izquierdo Iván Erquiaga y el delantero colombiano Andrés Escobar, que se está poniendo en forma desde lo físico.

La Gata venía sintiendo intensos dolores en la zona y por eso varios entrenamientos los pasó en kinesiología. El viernes, claramente, quedó en evidencia que físicamente no está para jugar. Por eso se resolvió entre las partes que lo mejor era realizar la operación ahora y no en el receso. La pregunta que todos se hicieron fue la misma: ¿Por qué exponerlo ante la gente si realmente no estaba en condiciones para jugar?

NACIONAL TAMBIÉN TIENE EQUIPO DEFINIDO

El rival de Estudiantes, el Club Nacional de Fútbol, tiene todo definido para el partido de mañana en el Gran Parque Central. De todos modos, su entrenador Alexander Medina recién lo confirmará minutos antes del inicio del partido.

Los once elegidos (con un claro esquema 4-4-2) serán Esteban Conte; Jorge Fuccile, Guzmán Corujo, Diego Arismendi, Diego Polenta; Matías Zunino, Cristian Oliva, Santiago Romero, Carlos De Pena; Tabaré Viudez y Santiago Fernández.

De los once que jugaron el domingo por el torneo uruguayo y golearon a Cerro por 4-0, ninguno será de la partida desde el primer minuto. El Cacique Medina sigue con su intención de tener dos equipos bien definidos.

De todos modos, varios de esos jugadores caso Gino Peruzzi, Alexis Rolín, Gonzalo Bueno y Gonzalo Bergessio serán parte del banco de suplentes y podrían ingresar en el segundo tiempo.