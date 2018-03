Se estancó la paritaria salarial docente y mañana se sabrá si comienzan las clases

El gobierno reiteró ayer la oferta de 15% de aumento en tres cuotas y sin cláusula gatillo, pero le añadió una instancia de monitoreo de la inflación a fin de año. Los gremios la rechazaron pero aún no convocaron al paro

Tercera reunión paritaria en dos semanas entre el gobierno y los gremios, sin acuerdo. la oferta “base” no se modificó. La gran incógnita es si el lunes empiezan las clases / Gonzalo Mainoldi

El gobierno bonaerense hizo ayer la tercera propuesta de aumento salarial a los docentes, quienes la rechazaron de plano y pidieron “seguir negociando hasta último momento”. Ningún gremio habló de paro, aunque todos aclararon que el viernes “a la tarde” darán a conocer la postura de los maestros acerca de la oferta oficial.

El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, apuntó, en diálogo con este diario, que “hasta ahora no contamos con ningún pronunciamiento formal de una medida de fuerza”, y enfatizó que “es momento de terminar con esa lógica de que si no hay acuerdo antes del día que empiezan las clases, hay paro. Eso cansa a la sociedad”, disparó.

Volviendo a la nueva propuesta, la administración de María Eugenia Vidal no se movió del 15% en tres cuotas y sin cláusula gatillo. Mantuvo el premio por presentismo ($6.000 anuales por asistencia perfecta) y agregó una instancia de revisión en octubre para “monitorear la inflación”.

Al cabo de la audiencia, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, apostó a “seguir dialogando con los chicos en las aulas”, y Villegas advirtió que si los gremios convocan a un paro no descartan aplicar la conciliación obligatoria.

El encuentro comenzó cerca de las 12,30 en el ministerio de Economía y fue breve. El más breve de los tres que se realizaron este año.

“Cuesta asimilar que en tres reuniones consecutivas nos hagan la misma propuesta”, dijo la presidenta de la Federación de Educadores (Feb), Mirta Petrocini, para subrayar que el rechazo a la instancia de revisión está directamente relacionado con “malas experiencias” no muy lejanas.

“NUNCA CUMPLIERON”

“En el 2016 se firmó un acuerdo similar para reabrir la negociación, pero el gobierno provincial nunca cumplió con lo pactado, afirmando que la inflación no había sido superior al porcentaje acordado”, recordó la docente.

Consultada sobre una posible medida de fuerza que afecte el inicio del ciclo lectivo, pautado para el próximo lunes, la jefa de la Feb dijo que “en un gesto de buena voluntad, esperaremos hasta el viernes a última hora para comunicar la postura que definan las bases en los distintos congresos, asambleas y plenarios, porque estamos dispuestos a debatir hasta último momento a pesar de que en los tres encuentros hemos escuchado la misma propuesta”, enfatizó Petrocini.

¿Qué clima perciben entre la docencia de cara a esos plenarios generales?, le preguntó una cronista. “El viernes a la tarde informaremos sobre la decisión de los delegados de toda la Provincia”, reiteró la dirigente, eludiendo por completo la palabra “huelga”. Igual postura adoptaron los líderes de los otros sindicatos.

Minutos antes se había retirado del lugar el secretario general de Ate, Oscar De Isasi, quien anunció una huelga para el lunes 5 y el martes 6. La cuestión no es ajena a las escuelas, pues aquellas donde los auxiliares son afiliados a ese gremio suelen tener importantes problemas para dictar clases. Y en la Región no son pocas.

Por otro lado, es altamente probable que mañana llame a un paro de 48 horas para el 5 y 6 de marzo la Ctera. En ese caso, Suteba adheriría pues es la representación de esa organización en territorio bonaerense. Resta saber qué hará el otro sindicato fuerte de la Provincia, es decir, la Feb, adherida a la entidad federal DAC (Docentes Argentinos Confederados) que aún no se pronunció.

Por su parte, el titular de Udocba, Miguel Díaz, dijo que “en nuestras bases hay un gran descontento”, aunque también pateó la pelota para mañana a la tarde.

“No quieren saber nada con aplicar la cláusula gatillo, pero no se mueven del 15%. Entonces les preguntamos, ¿por qué se niegan a aplicarla si están tan confiados en que la inflación no va a superar esa cifra? No tuvimos respuesta”, contó el secretario general del Suteba, Roberto Baradel.

BUEN CLIMA

Tras destacar que esta paritaria transcurrió en un clima “tranquilo” y “respetuoso”, Marcelo Villegas consideró que “entre la cláusula gatillo, que nosotros creemos que no se puede aplicar en este momento, y las dudas de los gremios sobre las metas de inflación, la propuesta de monitorear los índices inflacionarios en octubre representa un término medio entre ambas posiciones”.

Dijo que es un cambio “importante” en la oferta teniendo en cuenta “la situación económico-financiera de la Provincia, que presenta déficit”.

Respecto de una posible reunión antes del fin de semana, comentó que ha dejado “un canal abierto con las organizaciones gremiales. Mañana (por hoy) ellos tienen asambleas y plenarios y el gobierno estará centrado en la apertura de las sesiones ordinarias. Por ello, como la gobernadora nos pidió que estemos sobre este tema minuto a minuto, les pedimos a los sindicatos que sigamos en contacto permanente”. El pulso de esos plenarios y asambleas distritales podría definir si se realiza un nuevo encuentro antes del comienzo de las clases.

Lo que quedó claro en la víspera es que la culpa de un posible no inicio de clases siempre será del “otro”.

“Son ellos quienes tienen la potestad de definir si empiezan las clases o si dejan a los chicos sin escuela”, puntualizó el titular de Trabajo. “La responsabilidad de que inicie el ciclo lectivo es del gobierno”, afirmaron los dirigentes del frente gremial.

Por último, Villegas calificó un posible paro en la fecha fijada para arrancar las clases como una “medida extrema” que “no se condice con el buen diálogo que estamos llevando adelante. Además, eso ya tiene cansada a la gente”, remató.