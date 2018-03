Después del blooper, Stolbizer cruzó a Massot en Twitter pero el diputado respondió

Ayer, durante una entrevista al aire en A24, el diputado de Cambiemos Nicolás Massot protagonizó un incómodo momento donde habló de más con los panelistas creyendo que se encontraban en la tanda publicitaria.

Lo ocurrido no terminó allí. Más tarde, a través de Twitter, el presidente del bloque del PRO intentó bajarle el tono a la polémica con un mensaje: "Gracioso momento en @AmericaTV con @lajeantonio y @rindart . Hay que saber reírse de uno mismo y de estas reacciones espontáneas. Afortunadamente, ya no hay dobles discursos. Pienso y ratifico todo lo que dije “al aire”. Solo hubiera gesticulado menos y omitido la palabra quilombo".

Gracioso momento en @AmericaTV con @lajeantonio y @rindart . Hay que saber reírse de uno mismo y de estas reacciones espontáneas. Afortunadamente, ya no hay dobles discursos. Pienso y ratifico todo lo que dije “al aire” Solo hubiera gesticulado menos y omitido la palabra quilombo — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 9 de marzo de 2018

Quien salió a responderle con los tapones de punta fue Margarita Stolbizer, que le lanzó una chicana: "Tremendo sincericidio de @Nicolas_Massot: gobiernan para que vuelva el PJ. Nosotros trabajamos por una opción progresista y ética que garantice derechos, igualdad y bienestar a todas las personas. Ellos mismos crean el riesgo de volver al pasado. Nosotros construimos para el futuro", escribió en referencia a los dichos de Massot de que "en 6 o 10 años va a gobernar el PJ reciclado".

Tremendo sincericidio de @Nicolas_Massot: gobiernan para que vuelva el PJ. Nosotros trabajamos x una opción progresista y ética que garantice derechos, igualdad y bienestar a todas las personas. Ellos mismos crean el riesgo de volver al pasado. Nosotros construimos para el futuro https://t.co/QTT3DyWPnD — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 9 de marzo de 2018

Sin embargo, Massot no se quedó callado. La devolución incluyó el recordatorio de que la diputada se presentó a elecciones junto a Sergio Massa. "Me sorprende tu apreciación @Stolbizer. Nosotros gobernamos para trazar políticas que puedan ser continuadas por quienes nos sucedan en el poder. De otra forma nuestro país no tiene futuro. Y me estaba refiriendo, entre otros, a quienes vos acompañaste en la últimas elecciones".