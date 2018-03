Moyano: "le digo claramente a Macri que si me quiere meter en cana que me meta"

El líder de los camioneros, enfrentado ahora con el Presidente, dijo que "no me asusta ni me atemoriza" las acusaciones en la Justicia en su contra

El secretario General del gremio de camioneros, Hugo Moyano, dijo hoy que su situación judicial no lo "asusta" ni lo "atemoriza", que está dispuesto a "enfrentar lo que venga" y le habló al presidente Mauricio Macri: "Si me quiere meter en cana que me meta".

En declaraciones a la prensa, el líder camionero se refirió a su situación judicial, y volvió a acusar al gobierno por las investigaciones que avanzan en su contra. "Le digo claramente a Macri que si me quiere meter en cana que me meta, si me quiere tratar mal en la cárcel que lo haga, pero lo que no va a conseguir es que jamás haga algo en contra de los trabajadores", sostuvo.

En ese marco aseguró que las acusaciones que enfrenta en la Justicia no tienen sustento. "No me asusta ni me atemoriza", sostuvo, y agregó que va a "enfrentar lo que venga".

Moyano realizó estas declaraciones mientras el ex líder de la barrabrava de Independiente, Pablo "Bebote" Alvarez, declaraba como testigo ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero en la que se investiga al dirigente camionero y a su hijo, Pablo Moyano.

Según Alvarez, los Moyano habrían usado a Independiente (del cual son los principales dirigentes) para lavar dinero.

Hugo Moyano fue imputado por la fiscal federal de Quilmes, Silvina Cavallo, por supuesto lavado de dinero y extorsión a partir de los dichos de "Bebote" Alvarez.

"Es todo verso, toda macana", siguió Moyano en la entrevista, y puso en duda la credibilidad de Alvarez, que se encuentra detenido en el marco de otra causa.

También se refirió al acto del que participó ayer, donde diferentes sectores del peronismo se reunieron en un teatro porteño para conmemorar el triunfo electoral que el 11 de marzo de 1973 obtuvo la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima (FREJULI) tras 18 años de proscripción peronista.

"Esto es el comienzo de la tarea que tenemos que llevar adelante aquellos que tenemos la experiencia en el peronismo y estamos dispuestos a tratar de unirlo para que en el 2019 cumpla un rol protagónico", aseguró.

En ese sentido consideró que unificar el partido sería el "mejor homenaje" para honrar la memoria de Juan Domingo Perón. Por eso llamó a "hacer el esfuerzo necesario para que en el '19 lleguemos unidos para lograr el Gobierno y hacer lo que nos decía Perón: poner contenta a la gente".

Para el sindicalista, Cambiemos se impuso por la fractura del justicialismo, y confirmó que trabaja para que eso no vuelva a pasar. En ese sentido adelantó que concurrirá este viernes al encuentro por la unidad del PJ que se realizará en La Pedrera, provincia de San Luis, con el gobernador Alberto Rodríguez Saá como anfitrión.