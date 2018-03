Jimena Barón sobre la separación con Del Potro: "no hubo una crisis"

La actriz dio una extensa entrevista para una revista en la que habló del fin de su relación con el tenista

En diálogo con la revista Caras, Jimena Barón habló extensamente sobre el fin de su pareja con Juan Martín del Potro y cómo está viviendo su presente en lo laboral y personal.

"No hubo una crisis, ni siquiera dejamos que haya una", dijo Barón, "fue de las charlas más maduras que he tenido con mis parejas. Fue como decir 'no lleguemos ni a pelearnos'".

La actriz y ahora cantante explicó que los compromisos de trabajo de cada uno comenzaron a complicar el estar juntos y que decidieron priorizar sus carreras. "Fue algo consensuado y triste, claramente".

Luego, sobre su presente, dijo que tiene decidido seguir con la soltería y que "de hecho tengo una crisis con el tema de la fidelidad y la monogamia".

En esa línea, explicó: "estoy entendiendo que yo no necesito poseer a alguien para pasarla bien o sentirme segura. Segura me siento yo, el otro que haga lo que quiera".

Finalmente, admitió que quisiera tener alguna cita pero que "no quiero perder el tiempo, primero porque no tengo, porque soy mamá y hay que organizar todo".