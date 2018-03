En una nueva noche copera, al Pincha solo le sirve la victoria

El equipo comandado por Lucas Bernardi buscará hacer valer el empate conseguido en Montevideo. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera y la televisación estará a cargo de Fox Sports

El estadio Ciudad de La Plata será testigo de una nueva noche copera, cuando Estudiantes reciba a Real Garcilaso desde las 19:15 horas por la fecha 2 del Grupo 6 de la Copa Libertadores. El Pincha sabe que solamente le sirve el triunfo ante el conjunto peruano para hacer valer el punto conseguido dos semanas atrás en su visita a Nacional de Uruguay. El árbitro del partido será el venezolano Alexis Herrera, mientras que Fox Sports (abono básico) estará a cargo de la televisación.

El conjunto pincharrata empezó el máximo certamen internacional con un buen empate en Montevideo, pero ahora tendrá la obligación de ganar en condición de local para trepar a la cima de la zona. El Garcilaso, por su parte, llega dulce, ya que en su debut aprovechó la altura de Cuzco para vencer 2-0 al Santos de Brasil, y ahora intentará llevarse algo de su excursión por nuestra ciudad.

En relación al once inicial albirrojo para esta noche, Lucas Bernardi pondrá en cancha un 4-1-3-2 con el regreso de varios de los habituales titulares comparado al equipo que jugó ante Lanús el domingo pasado por el torneo de la Superliga.

Por delante de Mariano Andújar estarán Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato y Gastón Campi, quien volverá a jugar como lateral izquierdo a pesar de no ser su posición natural.

Rodrigo Braña será el único volante de contención y, uno metros más adelante, se conformará un tridente con Fernando Zuqui por la derecha, Gastón Giménez en el medio y Lucas Rodríguez en el sector izquierdo. Arriba, y como viene ocurriendo en este semestre, Juan Ferney Otero y Lucas Melano serán la dupla de ataque.

Además de los nombrados, también fueron citados para el encuentro de esta noche: Daniel Sappa, Lucas Diarte, Matías Ruíz Díaz, Fabián Noguera, Pablo Lugüercio, Iván Gómez, Mariano Pavone, Bautista Cejas y Carlo Lattanzio. Dos de ellos quedarán afuera del banco de los suplentes en la previa.

Estudiantes contará a su favor esta noche con el apoyo de su gente, ya que se espera un gran marco en el Ciudad de La Plata a la hora del encuentro. Hasta el momento la venta de entradas se dio a buen ritmo y hoy, hasta el inicio del mismo, continuará en las boleterías del recinto provincial.

GARCILASO REPETIRÍA EL ONCE DEL TORNEO LOCAL

Por el lado de Real Garcilaso, el técnico Oscar Ibáñez, argentino nacionalizado peruano, no hizo pública la alineación, pero apostará a los mismos once nombres que vienen de ganarle por 1-0 a Deportivo Binacional de Arequipa, por el torneo de Verano de su país. De esta manera, los argentinos Diego Morales (arquero, ex Estudiantes de Buenos Aires y Argentinos) y Alfredo Ramúa (enganche, ex Aldosivi) estarán en el elenco desde el arranque.

El equipo de Cuzco, que buscará quedarse con al menos un punto en su primer partido como visitante en la presente Libertadores, llegó a nuestra ciudad ayer por la mañana y se alojó en un hotel céntrico de la ciudad, para luego realizar a la tarde el último entrenamiento en un predio deportivo. En horas del mediodía se pudo ver a los jugadores recorriendo el centro comercial de calle 8.

TELEVISACIÓN POR ABONO BÁSICO

A diferencia del torneo de la Superliga, la Copa Libertadores puede verse por televisión a través de los abonos básicos de los distintos cableoperadores existentes. La señal a cargo esta noche será Fox Sports, quien tiene los derechos de transmitir las competencias de la Conmebol hace varios años.