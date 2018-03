Profetas en nuestra tierra

Con esa “denominación de origen” que acompaña oficios y profesiones de determinadas latitudes, dominicanos, brasileños y peruanos, entre otros, radican en suelo local sus destrezas de alcance internacional

Receptora de una robusta y creciente inmigración americana, nuestra ciudad empieza a convertirse en la patria chica adoptiva de muchos que llegan desde la “Patria Grande” -e incluso más allá- en procura de mejor calidad de vida y un futuro venturoso. Dominicanos, colombianos, peruanos, venezolanos, brasileños, retribuyen la hospitalidad con trabajo, dedicación y compromiso, y se enorgullecen de acercar aquí algo de lo mejor de su tierra, mientras se aquerencian con las diagonales y las particularidades de la vida platense.

UN BARBERO DEL CARIBE

Eddy Monteros Jiménez lleva viviendo en La Plata un año y tres meses. Tiene 39 años. Llegó de San Juan de la Maguana, su ciudad natal, con sus tijeras y navajas, dispuesto a hacer lo que sabe, eso que en su tierra es arte con trascendencia internacional y un hábito semanal: en la República Dominicana, la mayoría de los hombres destina parte de su presupuesto a recortarse la barba o retocarse el pelo periódicamente, por necesidad, placer y como mandato estético.

Un pueblo histórico cerca de playas, montañas y río. De allí viene Eddy; de un país tropical con bellezas naturales, gente cálida y música animada y cadenciosa. Pero eligió la tierra del tango por “un deseo de superación”.

“Soy barbero desde hace diecisiete años” recuerda desde el pequeño local de 6 entre 44 y 45 en el que trabaja, de 9 a 21, todos los días: “en mi país tenía mi propio local. Hace un tiempo, uno de mis primos, Euris, vino a La Plata y puso esta barbería. Antes, me advirtió: ‘voy yo, y si funciona vos también te venís’. Y así lo hicimos. Por suerte tenemos una muy buena clientela; la gente nos elige porque somos muy profesionales”.

“Nos va bien. Hay dos barberías dominicanas en La Plata, pero ahora mismo, los mejores somos nosotros”, planta bandera Eddy, que habla mientras corta, mirando por el espejo, chequeando que esté parejo lo que va haciendo: “abrimos para que vinieran sólo hombres, pero hay muchas chicas que se hacen diseños de hombre, así que también les cortamos. La tendencia hoy es el degradé. Es un corte de moda en Nueva York, Puerto Rico y Dominicana, que ahora se está instalando acá”. Varios largos, en un contexto generalmente bien corto: un poco a navaja, otro a tijera, otro tanto bien cortito con la máquina. De eso se trata. Es moda, afirma el barbero: lo imponen muchos jugadores de fútbol famosos y se ve cada vez con mayor frecuencia en las calles de la Ciudad.

En “Dominican barber” el corte cuesta 200 pesos; si es pelo y barba, 250. “Somos especialistas en barba: marcamos, hacemos diseños”, asegura Eddy, cuya adaptación a La Plata ha sido casi inmediata: “es una ciudad hermosa para vivir, para trabajar... Hay un ambiente muy social. Yo acá estoy en familia, con mi primo y su madre. Extraño mi país, pero no tanto; acá hay mucho para disfrutar ¡sobre todo los asados!”.

COCINA SIN FRONTERAS

La gran variedad de la gastronomía peruana, para muchos una de las más ricas -en todo sentido- del mundo, se sustenta en tres fuentes: las particularidades geográficas del país andino, la mezcla de culturas y la adaptación de saberes milenarios a la cocina moderna. Hay libros que registran cerca de 500 platos típicos, otros tantos postres, e incontables sopas y guisos. Es por eso que tiene reconocimiento global, y un exponente de la talla de Gastón Acurio, reconocido como uno de los mejores chefs contemporáneos.

En La Plata hubo, hay y habrá restaurantes de comida peruana; pero desde hace varios años, el de referencia es Macchu Picchu, un local ubicado frente a plaza Italia, y abierto de lunes a lunes. Un comedor con un menú diario de 130 pesos, pero con una carta amplia, desde la que seducen muchos de los sabores del Altiplano.

Ysela Zúñiga, de 52 años, está al frente del mostrador desde hace dos, cuando falleció su hermano Miguel. “Él fundó el restaurante junto a mi mamá Cila” (Amesquita, 74); “ellos llegaron a La Plata hace más de diez años; mi hermano fue un próspero empresario peruano, y acá tuvo otros locales de este tipo, pero éste que es céntrico fue el más popular. En estos años hemos tenido que ampliar la cocina, reestructurar, porque por suerte hay mucha gente que se acerca a los sabores de Perú, le gustan, y vuelve”.

Los Zuñiga son de Arequipa. Allá tienen un criadero de cobayos (que en Perú, sobre todo en Cusco, son un plato tradicional, se comen fritos y su carne es muy nutritiva) y un campo en el que producen cebolla, papa y zanahoria, que venden a Lima. Los negocios ahora están a cargo de los hijos de Ysela, uno ingeniero y otro ciclista de alto rendimiento, con una carrera internacional.

“Siempre he venido a La Plata, porque estaban mi madre y mi hermano, pero cuando él falleció, vine a instalarme acá” confía: “a ocuparme del resturante y a estar con mi mami, que quedó muy dolida. Vine porque sentía que tenía que estar acá, para seguir dejando huella acá, hasta cuando Dios quiera”.

Macchu Picchu abre todos los días, de 8 a 24. Durante la mayoría de las horas, Ysela está a cargo del despacho, pero también se mete en la cocina. “Me gusta innovar, hacer las fusiones. La cocina peruana tiene mucha fusión”, cuenta mientras muestra las fotos de la carta, en la que se destaca el pollo a las brasas, combinado con casi todo, con unos 18 ingredientes -¿secretos?- que, ella dice, lo hacen único. Otro de los platos típicos que se sirven en el local son los Anticuchos, corazones de vaca que también son furor, sobre todo en formato brochette.

Cila, la mamá, ahora está en Perú visitando a la familia, pero cuando se encuentra en La Plata se encarga en persona de la repostería: el Tocino de Cielo (una especie de flan), el Suspiro Limeño, la Mazamorra Morada y el Arroz con Leche están entre los preferidos de los comensales. “Acá viene a comer nuestra colonia peruana, pero vienen más argentinos” destaca la cocinera: “y colombianos, bolivianos, venezolanos... Tenemos clientes de todas las nacionalidades. A todos les gusta nuestra cocina porque es muy sabrosa, aunque nosotros tratamos de adaptar el sabor peruano al paladar argentino; no hacemos las cosas tan picantes”.

“A mí, de Argentina, me encantan los asados”, dice Ysela, como si fuera lo más rico que nombra en el medio de su lista interminable de platos peruanos: “esta ciudad es linda, me he adaptado. Es muy movida. La cocina para nosotros es una opción para que ustedes, para que todos, conozcan nuestro querido Perú”.

ÉL ES CARIOCA

La historia de Vinicius Costa (38) es una historia de amor… y música. Allá por 2003 conoció a Bárbara durante el último día de unas vacaciones en Buenos Aires. No eran épocas de wi-fi ni de estar online todo el día. Eran tiempos de ICQ, de Internet inestable, de citas para chatear un ratito y si se podía, cada jueves a las nueve de la noche. “No teníamos nada; no nos habíamos ni tocado... Teníamos una amistad de colores por ICQ, pero así nació el amor”, recuerda este profe de Educación Física y músico oriundo de Río de Janeiro.

Al fin, Bárbara, citibelense, fue a Brasil a visitarlo. Iniciaron su noviazgo y pronto se casaron. Decidieron vivir allá, para que Vinicius terminara su carrera universitaria, pero con el correr de los años, ella empezó a extrañar la tranquilidad de su City Bell natal, los árboles, la vida más apacible. “Allá hay mucho agite, mucho ruido y decidimos venir a vivir acá. Y acá estamos desde 2007, no me ha costado mucho adaptarme; sólo extraño mucho tener la playa como referencia social, como punto de encuentro… Pero bueno, ahora existe el whatsapp”, bromea Vinicius, que da clases personalizadas de gimnasia y de shiatsu.

Por supuesto, como buen carioca, la música siempre ha estado en su vida. “Siempre canté y toqué, desde los cuatro años. Mis tíos son cantantes, mi abuela era pianista” recuerda: “allá las reuniones familiares terminan con todos cantando, ya desde chico mamé la música. Más grandecito tuve una banda de samba, siempre dedicándome a la percusión; en algunas bandas he cantado como voz principal, pero siempre mi intimidad mayor ha sido con los instrumentos percusivos”.

“Una vez acá, perdido en las diagonales, me encontré con un compatriota en un negocio y le supliqué: ‘hace ocho meses que no juego al fútbol; por favor, llevame a jugar’ y ahí en la canchita conocí a unos músicos que tenían una banda de ska; canté con ellos durante dos años” repasa Vinicius: “luego armamos ‘Bossa y Prosa’ junto a Andrés Antonelli, y con ese formato tuvimos ciclos en San Telmo, acá en La Enseña de las TresRanas, fue una linda experiencia”. Más tarde, conoció a los integrantes del grupo Carinhosos da Garrafa, quienes le hablaron de Deixa Pra Lá, un grupo de samba que “la estaba pegando”.

“Al tiempo me llamó Agustín Festa para proponerme cantar con ellos. Me entusiasmé; empezamos a hacer rodas en un hostel de La Plata, con una identidad muy carioca, sin pagar entrada, todos terminaban bailando, buenísimo. Después hicimos unas jams, empezamos a tocar mucho y en todos lados” se entusiasma. Ese ritmo no para. Hacen un ciclo en La Biblioteca, en 7 y 48, y ayer empezaron otro, los domingos, en Antares de City Bell.

Son 9 músicos, Vinicius toca el reco-reco -una especie de rallador- y canta; todos cantan. Ahora se sumaron a Deixa otros dos brasileños, Lucas y Gabriel, con los que habla el mismo idioma musical. Entonces ahí, cuando toca, tiene un poco de su Brasil natal cerca. Y también viaja a ver a su gente: “esta semana me voy a Río. Cuando voy, es fija que voy los domingos a Pagode da Tia Doca y los lunes a La Reseña (una especia de tercer tiempo): primero jugamos al fútbol, después hacemos un asadito y luego tocamos… Se armó los lunes, porque es el día en que los músicos profesionales no tocan. Pero todos vamos ahí y muchos hacemos música, otros descansan. Es un lugar muy tradicional, en un lugar que se llama 4 Liñas”.

Así es la vida de Vinicius, un flamenguista fanático, que acá ha tomado clases de tango, escucha mucho rock y ya tiene dos retoños argentinos, platenses: Ana Clara (6) y Kenzo (4). “La Plata es una gran ciudad”, resume: “es increíble que siendo tan chiquita tenga tanta gente tan talentosa en lo musical, y en tantas otras artes”.