El Presidente, muy crítico con el fallo que le dio la excarcelación a Cristóbal López

“Nos ha dado indignación”, aseguró Macri en una entrevista por TV, donde tocó varios temas de la actualidad nacional

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri aseguró que se sintió indignado por libertad otorgada por la Justicia al empresario Cristóbal López. “Este gobierno y la AFIP vamos a apelar la decisión. Nos ha dado mucha indignación a los argentinos y al gobierno este fallo”, dijo anoche en una entrevista por TV con el periodista Luis Majul, donde habló también de la carta del papa Francisco, del debate sobre el aborto, de la marcha de la economía y del plan reelecciones para 2019.

“Estamos hablando de muchos millones de pesos que son de todos los argentinos y que vamos a tratar de recuperar”, aseguró el mandatario sobre la causa de evasión que pesa sobre López y su socio Fabián De Sousa.

Las declaraciones de Macri son unos días después de que su socia de Cambiemos Elisa Carrió denunciara “un acuerdo de impunidad” en la liberación de los empresarios López y De Sousa, luego de que la Cámara Federal porteña les otorgara la excarcelación por considerar que su libertad no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo por una presunta estafa millonaria a la AFIP.

“Ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la AFIP”, tuiteó Carrió la noche del viernes, luego de conocerse la decisión judicial, de la Sala I del tribunal de Apelaciones.

El Presidente no habló de impunidad pero fue durísimo con el fallo: “Más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, que eso no creo que sea central a este momento, lo central es el cambio de carátula”, aseguró y sentenció: “No puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión, cuando no fue evasión. El cobraba por cuenta y orden de la AFIP impuestos que no eran de su actividad y se los quedó y los destinó a comprar otras cosas. Se los robó. Eso claramente es malversación, es una acción delictiva absoluta”.

OTRAS CUESTIONES

En sintonía con el subsecretario de Culto (ver pág. 6), Macri consideró que la reciente carta del papa Francisco “es un aporte muy valioso a la unidad de los argentinos. Pero no metamos al Papa en todos los temas” del país, al descartar por completo que el texto encierre una velada crítica a la instalación del debate sobre la despenalización del aborto.

Mientras, dijo que interpretar el actual debate en la Argentina por la legalidad del aborto como una cortina de humo del Gobierno para no hablar sobre la actualidad económica y social “es subestimar a los argentinos, que estamos muy maduros para dar un debate muy profundo sobre este tema”.

Por otra parte, señaló que la economía argentina está creciendo hace siete trimestres en forma consecutiva y que este año la expansión sería cercana al 3 por ciento pese a la sequía que “nos pegó fuerte”.

En la entrevista concedida a América TV, añadió que su administración “gobierna para todos, especialmente para los más débiles” y aseguró que quiere “trabajar en equipo con todos”, incluso con “los empresarios”, ya que necesitamos “trabajar con ellos para ayudarlos a producir más y a mejores precios”.

Finalmente, remarcó que “tenemos un proceso de inflación en descenso en el cual tenemos que seguir trabajando” algo, que, consideró, se está haciendo a través del Banco Central y el Ministerio de Hacienda.