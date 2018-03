“Es un orgullo haber llegado a los 100 goles con esta camiseta”

Pablo Mónaco, delantero y figura del Círculo Tolosano, alcanzó los cien gritos el sábado, tras convertirle a Villa Montoro, de visitante

Por LEANDRO DUBA

Es el capitán y referente del Círculo Cultural Tolosano. Convive en el club de sus amores desde los cinco años. Prácticamente toda una vida defendiendo una misma camiseta, en la que compartió alegrías y sinsabores. Con 30 años, Pablo “Luli” Mónaco” se convirtió el último sábado en noticia, luego de alcanzar los 100 goles en primera división, al marcarle a Villa Montoro, de visitante, en el comienzo del Apertura liguista, Copa diario El Día.

El delantero, oriundo del barrio de Tolosa, habló con este diario sobre lo que significa haber llegado al centenar de gritos.

“Es un orgullo haber llegado a los cien goles con esta camiseta. El Círculo Tolosano es como mi segunda casa. Estoy desde que tengo cinco años. A pesar de haber tenido un paso fugaz por las inferiores de Estudiantes y por Alianza, donde jugué el Federal de 2014, el Círculo es el club que me dio todo. He vivido alegrías y tristezas. Pero más alegrías que otra cosa, porque me marcó en mi vida y porque me enseñó muchísimas cosas”.

Luli, para los íntimos, debutó en la primera del Círculo en 2009. Y su primer gol se lo marcó ese año a Independiente de Abasto, por el torneo de ascenso. Y el gol número 100 lo convirtió el sábado, ante Villa Montoro. “Es uno de los goles que más voy a recordar, aunque tengo otros que fueron importantes. Por ejemplo, en el 2014, año en que salimos campeones, le hice dos a Las Lomas, faltando dos fechas para el final. También recuerdo el que le marqué a CRISFA, en el Clausura 2016, antes de mi lesión. Pero este presente goleador es gracias a mis compañeros, que sin ellos no me hubieran permitido alcanzar el centenar de gritos”.