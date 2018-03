Insólito "acting", penal, gol y triunfo en el fútbol chileno

“En el segundo gol nuestro, a mí me tocan y uno tiene que aprovechar que dentro del área a los delanteros no nos pueden tocar. Así que por ahí jugué un poco con la viveza y me dejé caer", dijo el delantero Jean Meneses luego de un insólito penal cobrado por el árbitro Héctor Jona en los momentos finales del partido entre su equipo Universidad de Concepción ante Colo Colo.

Cuando el encuentro estaba 1 a 1, el jugador simuló casi de manera desopilante una falta dentro del área que el juez del partido terminó comprando. El penal fue cambiado por gol y Universidad se quedó con un valioso triunfo.

El encuentro, que fue válido por la sexta fecha del campeonato nacional 2018, tuvo al ‘Cacique’ en ventaja hasta el minuto 79, pero en solo unos instantes los locales revirtieron el marcador con los tantos de Jean Paul Pineda y el mencionado "actor" Meneses.