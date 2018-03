Rifar prestigio no puede salir gratis para la Argentina

| Publicado en Edición Impresa

Por NICOLÁS NARDINI

nnardini@eldia.com

Cuando la Selección Nacional sale a la cancha, sea para disputar un amistoso o la final de la Copa del Mundo, se pone en juego el prestigio ganado por el sudor y el esfuerzo de cientos de jugadores y entrenadores que llevaron a la albiceleste a ser considerada como equipo top a nivel planetario. Por eso no puede salir gratis para nadie el papelón histórico protagonizado por el conjunto de Jorge Sampaoli ayer con el 1-6 ante España.

El equipo dilapidó prestigio y generó que la Argentina fuese el hazmerreír de la prensa internacional. Es un golpe grande a la ilusión de llegar a Rusia como candidatos.

En estos casos de cachetazos demoledores, bien vale ir de lo general a lo particular, aunque ello, a no confundirse, no mitiga la gravedad de los horrores puntuales de ayer vinculados a la pésima estrategia elegida por el DT para medir fuerzas con el equipo de mejor trato de balón del mundo.

En la visión macro, el de ayer fue un eslabón más de una cadena de desaguisados que empezó en la AFA cuando no pudieron -ni supieron- convencer a Sabella para seguir como DT tras el subcampeonato mundial, que continuó con el vaciamiento que le hicieron a Gerardo Martino para empujarlo a su renuncia -después de haber encontrado un equipo con un funcionamiento respetable- y siguió con la insólita elección de Edgardo Bauza como entrenador nacional.

Todo esto dejó a Sampaoli sin margen de acción, casi sin tiempo para plasmar una idea reconocible de juego. No obstante, el técnico casildense contribuyó con errores de bulto en su planteo de juego suicida contra España. Hizo todo al revés de lo que indican los manuales y lo pagó con un papelón que le arruinó la etapa previa a la Copa del Mundo.