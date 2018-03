Sampaoli camina; la Selección, no

| Publicado en Edición Impresa

Por EDUARDO TUCCI

Una molestia muscular que le dolió a todos. Esa sería la explicación más simplista al vincular la ausencia de Messi con la catástrofe madrileña. Un cachetazo a tiempo, puede ser otra lectura. En este caso la de quienes aún después de la demostración de inoperancia más grande de los últimos años pretendan adjudicarle un costado positivo al cataclismo.

Lo real es que más allá de las ausencias y de cualquier otra excusa que pretenda buscarse quedó en claro que los baches enormes de este equipo desde lo conceptual, táctico, técnico y hasta emocional nos condenó a un papelón histórico. España fue mucho más en todo momento pero Argentina le dejó abierta todas las puertas para que así sea. Atrás, en el medio y adelante faltaron conceptos elementales en lo individual y en lo colectivo.

Falta poco para que la pelota empiece a rodar en la cita máxima del fútbol mundial y ver lo que ayer generó Argentina realmente asusta. Lo único que camina en este equipo, al menos por lo observado en el primer examen importante que ha debido afrontar, es su director técnico que sigue sumando kilómetros al borde del terreno sin poder encontrar la meta. Lo demás son todas dudas.

Habrá que encomendarse a Messi, eso está claro. Pero no nos podemos quedar sólo en eso porque sería absurdo. Armar una estructura coherente es el desafío que le queda al cuerpo técnico de aquí en más y tiempo no sobra. La historia empieza a escribirse hoy mismo y no pasa únicamente por saber quienes serán los 23 que conformarán el grupo definitivo. El principal desafío pasa por tratar de darle una orientación definitiva al equipo. Saber que es lo que se quiere, a que se apunta. Un estilo de juego más allá de Messi y de otras figuras ayer ausentes por distintos motivos.

Seis goles en contra no es algo normal. Perder un amistoso puede pasar, es parte del juego. Pero regalarse como lo hizo la Selección es inaceptable. Porque si bien nadie puede negar que España es uno de los que está entre los candidatos a la vuelta olímpica, Argentina fue cómplice en el festival de toques y goles que ejecutaron los de Lopetegui. La desorientación abarco a todos los sectores aunque los desacoples más tremendos estuvieron en la defensa. En cada ataque español hubo olor a gol. Tremendo.

El 6-1 dejó pendientes todos los interrogantes y abierta la discusión sobre apellidos, posiciones y roles. No vale ni la pena entrar a analizar, por ejemplo, la inexperiencia de unos ni la falta de trabajo conjunto de la dupla Otamendi-Rojo en el fondo. Tampoco la vulnerabilidad de Tagliafico y los desajustes para cubrir los espacios de Biglia y Mascherano. Tampoco de los desencuentros de Higuaín con la red contraria de los que tanto se ha hablado.

El combo de errores fue un golpe casi terminal para el equipo nacional de cara a lo que nos espera. Cuando muchos sacábamos cuentas para ver cuanto faltaba para el Mundial, con ansiedad para que empiece, después de lo de ayer contamos los días y nos queremos morir.