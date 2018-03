Líneas cruzadas y teléfonos mudos complican a clientes en El Mondongo

Por un desperfecto, a algunos de los usuarios del servicio les cambiaron sin previo aviso el número fijo y a otros no les funciona

Líneas cruzadas, teléfonos mudos, falta de internet. Ese caos viven por estos días vecinos del barrio El Mondongo a raíz de una falla que no termina de resolverse en una central de Telefónica de 64 y 118. Por el desperfecto, a algunos clientes le cambió, de repente y sin mediar aviso, el número que siempre tuvieron; a comercios con delivery se le complica la entrega de pedidos; y usuarios que trabajan con gran dependencia del wifi carecen de la prestación desde hace diez días. El inconveniente se habría originado en trabajos realizados bajo la vereda por otra empresa de servicios que terminó rompiendo el sistema de cableado y según la empresa se normalizará en las próximas horas.

También se conocieron reclamos por transferencias de líneas de teléfonos que demoran semanas en tener una respuesta efectiva y cuyos titulares, aunque no utilizan el servicio porque ya se han mudado de propiedad, deben seguir pagando la factura.

“Un día llamé a mi hijo y a él le salió en su teléfono un número distinto al mío; al día siguiente, me llamó a mi casa un hombre increpándome porque supuestamente yo le estaba usando su línea. Estaba todo cambiado, los teléfonos ligados”, detalló Emilce Tellería, vecina de 66 bis entre 121 y 122.

En el barrio ocurre, además, que mientras que algunos vecinos no disponen de la línea porque esta se cruzó con la de otro cliente de Telefónica hay usuarios que directamente no tienen tono. “Lo peor es que no sabemos cómo nos van a facturar el servicio”, añadió, preocupada, Tellería.

En tanto, a algunos vecinos lo que más altera su vida cotidiana es la falta de internet. “Mi trabajo depende enteramente de la conexión con la computadora y resulta que hace diez días que no tengo tono en el teléfono ni sistema de wi fi”, precisó Mariano Modini, de la esquina de 66 y 122.

Según puntualizaron fuentes de Telefónica, “una obra de otra empresa rompió un caño en nuestros equipos; desde la semana pasada se trabaja en el lugar, pero es una tarea de mucha complejidad por la cantidad de líneas que hay en juego”. Asimismo, se aseguró que “en las próximas horas se debería estar normalizando la situación”.

Al tope del ranking

El servicio telefónico es al que más apuntaron los platenses durante 2017. De acuerdo a las estadísticas suministradas por la dirección local de Defensa del Consumidor, de casi 3.000 denuncias recibidas en ese organismo, alrededor del 30 por ciento se relacionó con prestaciones fijas y móviles. “Uno de cada tres reclamos está vinculado al servicio de telefonía”, señalaron en ese sentido fuentes municipales.

Defensa del Consumidor de la Municipalidad brinda atención a más de 50 vecinos por día, llegando a 1.000 por mes entre asesoramiento legal, recepción de escritos y toma de denuncias. Además, se reciben más de 300 llamados telefónicos mensuales.