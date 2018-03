La “guerra del cisne” entre un vecino de barrio Norte y la facultad de Veterinaria

Ante la sorpresiva presencia en su casa, un ingeniero llevó el ejemplar al hospital de 60 y 118, donde se desató un particular cruce

| Publicado en Edición Impresa

Una sorpresiva aparición de un cisne de cuello negro en una vivienda de barrio Norte abrió una batalla entre un vecino que intentó buscarle un destino al animal y el hospital de la facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, que finalmente derivó al cisne al zoológico local. Según planteó Roberto Zuccolotto, él intentó solucionar un problema que se planteó con “un animal extraño, herido. al que había ayudarlo y desde el desconocimiento de qué hacer en un caso así me imagine que la facultad de Veterinarias era la mejor opción. Pero me equivoqué”. Desde la unidad académica plantearon que el vecino “vino a dejarnos el animal y nosotros le informamos que esta clase de situación se maneja con un protocolo y no podía abandonarlo como finalmente lo hizo, en un predio de la facultad con caballos alrededor”.

Zuccolotto planteó que “el lunes a la mañana escuchamos con mi esposa un ruido extraño en el fondo de la casa. Como hace poco sufrimos un robo pensamos otra vez lo peor. Pero para nuestra sorpresa vimos que un cisne que cayó en casa. Herido, supuse que el mejor lugar era llevarlo al hospital de la facultad de Veterinarias y que allí me supieran decir qué hacer. Un vecino me acompaño, y cuando llegamos al hospital nos recibieron muy mal. Me trataron de abandónico y me dijeron que no podían atenderme. Todo de muy mala manera. Hoy -por ayer- regresé al lugar, me atendió el responsable del hospital veterinario y no me fue mejor. Operado recientemente como estoy y caminando con bastón, le pedí ir a un lugar más tranquilo, en el que pudiera sentarme y hablar como corresponde. Sin embargo, me dijo que no podía hacerlo. Todo de muy malos modos. La tensión fue creciendo de tal modo que terminé con taquicardia. Soy un hombre mayor, tengo 76 años, conozco un poco del tema porque he realizado avistajes de aves, fui a buscar una solución y me encontré con un problema. De casualidad me enteré que lo llevaron al zoológico”.

Sin embargo, en la facultad de Veterinarias contaron otra versión de esta “guerra” del cisne. El decano de Veterinarias, Claudio Barbeito, dijo que “el vecino vino con el cisne. Contó que lo encontró en el fondo de la casa, y que quería dejarlo. Esto no está permitido y hay un protocolo por cumplir. Se le explicó, pero se fue y dejó el animal en la facultad. Desde la facultad se llamó a Fauna y al Zoológico y se lo derivó al zoo local, donde fue atendido. Al día siguiente volvió y dijo que lo quería, pero se le informó que ya se había cumplido con el deber de preservación. El hospital y la facultad no son una guardería. Se atienden animales de esta especie, pero se los recibe con algún responsable que se haga cargo, y una vez que se lo revisa se lo lleva al lugar que corresponde”.

El subdirector del Hospital de Veterinarias, contó que “el vecino se fue enojado tras tener un tono amenazante con el personal y conmigo. Cuando la gente viene se le explica que funciones tiene el hospital. A este vecino no le gustó, se enojó y abandonó el cisne”.