En el Consejo Nacional del PRO, Vidal pidió "salir a timbrear con alegría y la humildad que nos falta"

"Somos un equipo de gente con aciertos y errores, honestos, que se rompe el alma trabajando para darles una vida mejor a los argentinos" dijo la mandataria bonaerense en el complejo Parque Norte

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que "nosotros no le trajimos el cambio a la Argentina, la Argentina nos trajo el cambio a nosotros, a través de la gente", y resaltó que el gobierno nacional y el bonaerense está integrado por "un equipo de personas que con aciertos y errores, honestos, que se rompe el alma trabajando para darles una vida mejor" a los ciudadanos.

Al participar del cierre del Consejo Nacional del Pro en el complejo Parque Norte, junto al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; Vidal sostuvo que "detrás de cada una de las decisiones que toma el gobierno nacional, siempre hay un equipo de gente con la mejor intención y con un eje de cuidado y desarrollo, que toma decisiones con responsabilidad y la verdad sobre la mesa".

"En los cambios chiquitos que hacemos todos los días se sostiene la esperanza. El cambio empezó de verdad, ya está pasando en serio, y es nuestra obligación sostener la esperanza, que los argentinos sigan creyendo que vale la pena, que esta vez es de verdad, es en serio", precisó.

Dijo que "somos un equipo de gente que con aciertos o errores somos honestos y nos rompemos el alma trabajando para darles una vida mejor, y somos lo sufucientemente conscientes de nuestras limitaciones como para saber que no lo podemos hacer solos".

"Nosotros no le trajimos el cambio a la Argentina, la Argentina nos trajo el cambio a nosotros, a través de la gente. Esto no fue una decisión de Mauricio Macri, de Marcos Peña, de nosotros... los argentinos decidieron cambiar, los bonaerenses decidieron cambiar. Nosotros entendimos que querían un cambio y construimos una representación de ese cambio, pero el cambio está en ellos, en su corazón, su voluntad, su esfuerzo. Pero son ellos los que ganaron la elección de 2015, y son ellos los que la van a ganar en 2019", continuó.

Según la gobernadora, "nuestra responsabilidad es eentender la mejor manera de representarlos y tener la tranquilidad que en estos dos años hemos hecho honor a esa representación, aún equivocándonos, porque somos humanos y nos equivocamos. Reconocer nuestros errores no es una debilidad, sino una fortaleza".

"Mañana, cuando vayamos a timbrear, hagámoslo con la alegría de lo que hemos hecho y la humildad de lo que todavía nos falta. Tenemos un capital enorme cuando salgamos mañana a la calle: a cada uno (de los vecinos) lo vamos a poder mirar a los ojos", destacó.

Vidal remarcó que "no somos un espacio político que tiene sindicatos, grandes estructuras partidarias ni aparatos. Somos un equipo de gente que se involucró para hacer algo en serio con la gente. Si la gente no está, no somos nada; para que esté, la tenemos que hacer parte. Lo primero es escucharla, y que la escucha se convierta en acción, compromiso personal y en explicación".