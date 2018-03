La CGT aún sigue sin paz: ahora Schmid amenaza con renunciar

Un día después del apoyo al triunvirato, condicionó su continuidad a que se llame “en forma urgente” a un congreso normalizador

| Publicado en Edición Impresa

Cuando los gremios más numerosos de la CGT habían acordado la continuidad de la conducción actual y el llamado a un congreso normalizador, ayer uno de los triunviros que la encabezan pateó el tablero. “Si no llaman de forma urgente a un congreso normalizador yo voy a presentar mi renuncia”, aseguró Juan Carlos Schmid, quien junto a Carlos Acuña y Héctor Daer integra el triunvirato que dirige la central obrera.

“Hace rato que dije que el triunvirato está agotado. Lo hablé con Héctor Daer y también con Andrés Rodríguez, ellos saben cuál es mi decisión y es probable que otros gremios me acompañen”, le dijo Schmid a Infobae.

El miércoles cinco sectores internos de la CGT decidieron respaldar al actual Consejo Directivo, tras lograr coincidencias en torno a la necesidad de avanzar hacia la unidad y dejar de lado las diferencias que afloraron en los últimos tiempos.

Fue tras tres horas de deliberaciones de los principales dirigentes de los “Gordos”, “Independientes”, Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), gremios energéticos y de las 62 organizaciones.

En el marco de un almuerzo, que incluyó empanadas y saladitos, se dieron cita Carlos West Ocampo y Héctor Daer (sanidad), Armando Cavalieri (comercio), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Sergio Sasia (ferroviarios), Jorge Omar Viviani (taxistas), Guillermo Moser (Luz y fuerza), Osvaldo Iadarola (telefónicos), Antonio Cassia (petroleros), Carlos Frigerio (cerveceros) y Guillermo Mangone (Stigas), entre otros.

Sobre la renuncia al cargo de secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, se dio por sentado que “era una decisión personal y que Camioneros va a continuar como un gremio confederado en la órbita de la central obrera”.

Reunir en menos de dos meses el comité confederal, no es una tarea sencilla. Aunque el miércoles, uno de los triunviros de la CGT, Héctor Daer no le puso plazo. Situación que preanuncia nuevos tironeos en la central obrera, un clima que no se respiró en el almuerzo que participó el gremialista.

Daer señaló que “hubo coincidencias totales en sostener a la actual conducción hasta tanto encontremos los consensos necesarios para formar un nuevo Consejo Directivo y a partir de ahí seguir transitando por un camino que nos lleva a la solución de todos los problemas que viven los trabajadores”.

Acerca de cuando se va a reunir el Consejo Directivo cegetista, Daer respondió que “no tenemos fecha, porque continuaremos con nuevos encuentros con los compañeros que integramos la conducción”.

Al respecto puntualizó que “avanzamos para la convocatoria a un Consejo Directivo y es muy probable que después culminemos en un plenario de secretarios generales, para normalizar la central obrera”.

En tanto, Jorge Omar Viviani consultado sobre la renuncia de Pablo Moyano, sostuvo que hubo “breves comentarios sobre la misma y seguramente en el próximo Consejo Directivo lo analizarán los compañeros”.