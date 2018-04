La Universidad de Cambridge se defiende de las declaraciones de Zuckerberg

La institución asegura que no está relacionada con Cambridge Analytica

La Universidad de Cambridge cuestionó hoy las declaraciones del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien ayer ante el Congreso estadounidense cuestionó a investigadores de la casa de estudios inglesa de haber hecho "algo malo" en la recogida de datos de la red social.

La institución aclaró en un comunicado que realiza estudios basados en datos de Facebook desde hace años, algunos incluso en colaboración con la empresa, y reiteró que la red social no aportó evidencias que corroboren sus especulaciones.

"Nuestro equipo publica estudios sobre estos datos en revistas científicas de prestigio desde 2013", detalló el texto, citado por EFE.

Según Zuckerberg, el catedrático de la Universdidad de Cambridge Alexandr Kogan fue el responsable de entregar datos personales de usuarios de Facebook a Cambridge Analytica (CA).

Kogan había desarrollado la aplicación "This is your digital life", que se hizo con la información personal de 87 millones de personas, la misma que luego llegó a manos de CA.

La universidad aseguró que CA no está relacionada con la institución y que el trabajo de Kogan con dicha empresa lo realizó a través de su propia compañía, Global Science Research (GSR).

Sobre las acusaciones, la institución británica aclaró que se pusieron en contacto con Facebook el 21 de marzo para "pedir evidencias" que certifiquen las acusaciones y advirtió que todavía esperan "una respuesta".