En un nueva escucha Cristina insulta a De Vido y critica su silencio por los bolsos de López

“Me hinchó bastante las pelotas” le dijo a Parrilli. “Está calladito”, cuestionó a su ex ministro y analizó su estrategia judicial

La relación entre la ex presidenta Cristina Kirchner y uno de los ministros más poderosos de su gestión parece haber quedado totalmente rota, en medio de duras críticas e insultos.

Al menos, eso se desprende de una nueva escucha difundida ayer en el programa “La Cornisa” que conduce Luis Majul, donde la ex presidenta insulta y cuestiona a su ministro de Planificación, mientras trata de concretar con su ex secretario de Legal y Técnica, Oscar Parrilli, una estrategia judicial en torno a los bolsos que José López tratò de ingresar a un convento de General Rodríguez, motivo por el cual se encuentra detenido.

“Lo de De Vido me hinchó bastante las pelotas, porque está calladito”, explotó la ex presidenta el 30 de junio de 2016, el día en que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y ordenó al juez Sebastián Casanello investigar el rol de la ex mandataria y del ex ministro de Planificación.

TÁCTICAS

En esa misma escucha Parrilli ofreció a la ex mandataria dos posibles tácticas para enfrentar el escándalo de los del ex secretario de Obras Públicas.

“Estuve con Eduardo Barcesat, tiene dos ideas piolas”. “Una es que vayas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar la falta de Justicia en la Argentina; la otra es que te presentes como querellante en la causa de López para que investiguen a los empresarios, porque vos fuiste una víctima”, enumeró.

Sin embargo Cristina manifestó sus dudas: “Me parece muy bien. Pero no sé si puedo hacerlo, porque la causa de López se la dieron a Ercolini, que está investigando la obra pública, y ahí estoy investigada yo también”, detalla en la escucha.

Parrilli insistió en que el abogado “tiene el esquema armado”, pero Cristina le respondió que “quiero que lo vea mi penalista. El tema es que Rafecas retuvo la causa de López y remitió lo otro. No quiero hacer un papelón”.

“MACRI DEBE TERMINAR”

En otra escucha dada a conocer en el mismo programa, Cristina expresó su deseo de que el presidente Mauricio Macri termine su mandato.

“Tiene que durar cuatro años”, aseveró. Ante el pedido de Parrilli, de que ella tome una postura más activa y se muestre más, la ex presidenta finalizó: “La loca, siempre la loca”, dando a entender que siempre la necesitan.