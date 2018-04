Le llegó una factura de $6.200 de luz y debió solicitar un préstamo para pagarla

En Río Negro, un usuario residencial de energía eléctrica tuvo que ir al banco y pedir un crédito personal, con una tasa de interés del 45% anual, para poder abonar una factura de 6.200 pesos que llegó a su domicilio.

Así lo afirmó Marcelo Aburto, usuario de la distribuidora eléctrica Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF), al salir de la oficina central de la firma a donde fue a pagar en efectivo la factura de su domicilio y la de su comercio.

Aburto precisó que la factura de 6.237,96 pesos que recibió en su hogar es 5 veces mayor a la boleta promedio que venía pagando antes del último incremento determinado por el Gobierno nacional en el primer trimestre del año.

El usuario trabaja en una verdulería que es de su propiedad y, según dijo al salir de la oficina central de la CALF, también tuvo que abonar una boleta de 23.000 pesos correspondiente a ese comercio donde tiene 4 heladeras.

"En el comercio tengo 4 heladeras y me vino una factura de 23.000 pesos. La anterior había sido de 20.000 y la otra de 18.000 pesos. No lo pude pagar, me atrase y pedí una refinanciación. En total debo 72 mil pesos", agregó el comerciante.

Aburto hizo ahora un pago parcial de 18.000 pesos para que no le corten el suministro al comercio que es sustento de su familia pero por la refinanciación aún le quedan por pagar más de 50.000 pesos y en los próximos días ya le llegará una nueva factura.