Comunicado del plantel de Gimnasia sobre el momento futbolístico

El plantel profesional de Gimnasia decidió emitir un comunicado que esta mañana fue divulgado por el área de prensa del club, y que refiere al momento futbolístico que atraviesa el equipo.

Los miembros del grupo profesional explican el por qué de la decisión de entrenar a puertas cerradas y no atender a los medios en la previa del próximo compromiso ante Tigre.

"Estamos convencidos de que las respuestas las debemos dar dentro del campo de juego y es por eso que hemos preferido, esta semana, no hacer ningún tipo de declaración pública"

A los socios e hinchas de Gimnasia:

Sabemos que éste es un momento que no esperábamos y que nadie desea. Y que muchos quieren explicaciones del mismo. Los futbolistas que integramos el plantel profesional del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata entendemos y estamos convencidos de que las respuestas las debemos dar dentro del campo de juego y es por eso que hemos preferido, esta semana, no hacer ningún tipo de declaración pública que pueda sonar a excusa o a justificación y en su lugar, hemos puesto toda nuestra energía en salir de este mal momento futbolístico redoblando nuestros esfuerzos para, como señalamos, dar las respuestas que todos merecen dentro del campo de juego con hechos y no con palabras.

Plantel profesional de fútbol de Gimnasia y Esgrima La Plata.