Juan Cruz Sanz decidió, ante el escándalo, renunciar a Cortá por Lozano

El panelista estuvo en boca de todos por la filtración de videos íntimos

En las últimas semanas, Juan Cruz Sanz se vio sorprendido por la filtración de imágenes íntimas y un enfrentamiento mediático con Natacha Jaitt, quien insiste en vincularlo con delitos graves.

En consecuencia, el periodista decidió alejarse por unos días del programa Cortá por Lozano, donde era panelista, y ayer su compañera Connie Ansaldi aseguró que había extendido ese tiempo a dos meses con una "licencia médica o psiquiátrica".

Sin embargo, hoy Daniel Gómez Rinaldi informó que Sanz había renunciado al ciclo que conduce Verónica Lozano.

"No me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme", expresó el periodista a través de un correo electrónico que leyeron en Implacables.

Asimismo, al aire se leyó la justificación que le dio a la productora: "El motivo de la presente es poner en su conocimiento que por cuestiones de índole estrictamente personales no me resulta posible continuar prestando los servicios profesionales a los que me he comprometido conforme al contrato que nos vincula".

Finalmente, Teto Medina leyó un mensaje que le escribió mientras se hablaba del tema: "Acá estoy... muerto en vida".