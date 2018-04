Abusos en el fútbol: ex jugador de River presentó carta con "datos contundentes"

La ONG Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi) presentó hoy ante la Justicia una carta que le entregó un ex jugador de las inferiores de River, con "datos contundentes" sobre casos de abuso a menores que practicaban deportes en el club, informó el abogado de la organización.

"La carta tiene un valor probatorio por el nivel de detalle que tiene, hemos podido corroborar determinados datos y vínculos que se mencionan", dijo Andrés Bonicalzi, abogado de Avivi, al salir de la fiscalía de Saavedra, a cargo de José María Campagnoli, quien investiga tres abusos a menores del club de Núñez.

Los casos, dos de las divisiones inferiores de fútbol y una jugadores de voley, ocurrieron entre 2004 y 2011, de acuerdo a la denuncia de Avivi.

"Es una carta de un familiar de un ex jugador de River aportando datos bastante contundentes sobre el manejo de las pensiones en años anteriores", agregó Bonicalzi y aclaró: "Están todos los datos filiatorios (de los involucrados), creo que el fiscal lo va a llamar en calidad de testigo”.

El abogado añadió: "Era un jugador de inferiores hasta que le dieron asco las cosas que estaban pasando y se fue".

La titular de Avivi, María Elena Leuzzi, explicó a la prensa al respecto que se trata de menores "de varias disciplinas como fútbol y vóley, donde había chicos vulnerables que se les ofrecía premios a cambio de esto", sobre los supuestos abusos.

"Esto venía ocurriendo desde hace tiempo atrás y nadie decía nada. Al menos en los últimos cuarenta años venía pasando, con detalles muy graves, todos lo conocían y nadie intervino", acusó Leuzzi.

Si bien la carta no resulta esclarecedora en acreditar los tres hechos puntuales de abuso que detalló la denuncia de Avivi, que investiga la justicia, sí relata el modus operandi, explicó Bonicalzi.

El abogado describió además que recibieron "muchísimos llamados a la organización, pero no hemos podido corroborar todos, entonces decidimos no aportarlos a la causa para no entorpecer", dando indicios de que podrían sumarse nuevas denuncias.

"Es importante que aparezcan las víctimas. Sus declaraciones son fundamentales ya que te permite reconstruir la verdad histórica de esos años. Sin víctima no hay hecho", expresó más temprano el abogado en diálogo con FM Cielo.

La División Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, a pedido de la justicia, allanó ayer oficinas del estadio Monumental y se llevó documentación, en el marco de la causa abierta en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 27, a cargo de Alberto Baños, pero que en la actualidad subroga su colega Yamile Bernan.