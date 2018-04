El huracán Jaitt: Natacha y otra jornada de furia y descontrol en las redes sociales

Fue a declarar a Tribunales por una causa de violencia de género pero la indagaron por lo de Mirtha y se armó: a los gritos echó a su abogado, prometió trompadas y se escapó. Después incendió Twitter

Natacha Jaitt volvió a ser la protagonista fundamental de ayer, una jornada que la tuvo, nuevamente, en su versión incendiaria.

Primero, se presentó ante la Justicia, tal como lo había anticipado en su cuenta de Twitter: “8 AM me presento ante un juzgado... Se terminó la farsa para todos”, había escrito la mediática para sus más de 453 mil seguidores.

Así fue que Jaitt llegó a Comodoro Py, se sentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 6, y escuchó las preguntas de un fiscal.

En realidad, y según lo que le había dicho su abogado Diego Storto, ella tenía intenciones de hablar sobre una vieja causa de violencia de género por parte de un ex.

Pero en la indagatoria le empezaron a preguntar por el escándalo en lo de Mirtha. Además le mostraron videos en los que ella hablaba de las redes de pedofilia y sostenía que una empresa la había contratado para investigar el caso. Se le consultó entonces cuál era esa empresa, de qué manera había sido contratada y cuál había sido su remuneración.

Jaitt respondió como un huracán: “Yo no hablo de Carlos Pagni. Dije C.P. Hablo de Carlos Pérez. Por lo tanto, no respondo a relación a Carlos Pagni”, tiró.

Acto seguido, se levantó como una tromba y abandonó la oficina sin decir más nada y con escolta policial.

Previo a eso, mantuvo un cruce muy picante con su abogado Diego Storto, al creer que la había engañado con el tema de que declaró por lo del escándalo en lo de Mirtha y no por la causa de violencia de género, y le dijo: “Esto es una cama, dame mi documento”. Tanto, que en un punto lanzó; “Me das mis papeles o mato. La cama me la hago yo. Dame los papeles porque te rompo la cara”. Inclusive, lo echó y ya no es más su representante legal.

Consultado luego sobre esto, Storto se hizo el desentendido: “Yo no discutí con nadie. Si ella cambia de abogado es un tema de ella. A mí no me dijo nada, aunque me haría un gran favor”, ironizó.

“Manga de siniestros mafiosos me estaban haciendo una cama, ahora sí se les pudrió el rancho. Aviso que Diego Storto cómplice de esta mugre mafiosa dejó de ser mi letrado hoy”, escribió Natacha en Twitter, siempre con el hashtag #ConLosChicosNo.

La salida de la mediática de Comodoro Py no fue tampoco prolija. “Me trabaron la puerta y no me querían dejar salir”, afirmó ella. Al final, se fue por una puerta lateral, para gambetear a la cantidad de periodistas que esperaban en el frente. Una gambeta a lo Latorre, con quien lo unió aquel recordado escándalo por la “puntita”, otra de las causas judiciales que Jaitt tiene abiertas.

“Tuvo que ayudarme una policía mujer, incluso me sacó por la villa 31, que agradezco a sus habitantes fueron geniales conmigo”, agregó ella.

Indignada, Natacha se volcó a Twitter para seguir despachándose sin filtros sobre el tema. Entre otras cosas, le disparó munición gruesa a Jorge Rial, con quien mantuvo ayer una encarnizada batalla desde la red social del pajarito.

El periodista, en su cuenta, publicó la declaración de Natacha, en la que estaba su número de teléfono. “Así que publicaste mi celular sorete mal padre sinvergüenza, que pagó a la SIDE para q no salten tus tramoyas con cristóbal lópez y yo tengo hijos propios q cuidar y no pago jugadores de inferiores que novien con mi hija como vos hacés? @rialjorge Atiendan a este hijo de p... acá” (sic), tiró, redoblando la apuesta, publicando el número de Rial.

No contenta con eso, Jaitt siguió su embestida: “Gente gracias por la cantidad de sms y WhatsApp que me mandan de apoyo porque el mafioso drogón dió mi cel, los amo si me aman y quieren. Ayudenmé parando con los llamados y mensajes porque se me corta la comunicación con la fiscal para salvar a los chicos, les ruego que destrocen a @rialjorge mafia”.

Por si faltara algo, lo trató de “enfermo del dinero”, “corrupto” y de “encubrir la pedofilia y la trata”.

Rial aprovechó una conferencia de prensa de autoridades judiciales (ver página 23) y se despachó con: “‘Ningún periodista, ningún conductor de televisión, ningún artista se encuentra involucrado en nuestra causa’, categórico el procurador Conte Grand sobre la causa de abuso de menores. Fin de la mentira”.

Y siguió: “Desde el sábado la trilogía @mirthalegrand @nachoviale y @NatachaJaitt intentaron desviar la atención del grave delito de abuso de menores. Por qué lo hicieron? Ahora deberán asumir sus responsabilidades. Una ya huyó hoy de Tribunales”, agregó el conductor en obvia referencia a Jaitt que se fue de Comodoro Py.

Casar, en defensa de Rial “Natacha Jaitt ya estás grande para estos escándalos. A mí, Jorge Rial no me pagó absolutamente nada para estar con Morena. Otra cosa... los hijos son los hijos. Vos tenés dos, mejor ponete a darles un buen ejemplo”, escribió, desde Córdoba, Martín Casar, ex novio de la hija del periodista. Natacha, en su despacho vía Twitter, acusó al conductor de “Intrusos” de “pagarle a jugadores de fútbol para que novien con su hija”. Tremendo.

No resiste archivo Jura y perjura que nadie le pagó, que hace todo esto "por los chicos abusados". Sin embargo, ayer, un video de 2009 comenzó a circular en las redes sociales, en el que se ve cómo, en el marco de un show ante gran cantidad de público, un menor de edad sube al escenario para saludarla y Natacha lo "come" a besos de lengua, mientras el conductor del evento le pedía "pará pará".