Un gigante del fútbol mundial que, a nivel local, llegó a los 45 títulos

Boca sigue agrandando sus vitrinas: un repaso por las conquistas domésticas más importantes de su historia

La historia de Boca no deja lugar liberado a ninguna concepción errónea de lo que verdaderamente es: un extraordinario gigante del fútbol mundial. La conquista de ayer a nivel local, elevó la cifra a 45 títulos conseguidos tanto en la era amateur como en la profesional y más allá de esa diferenciación; de lo que no hay ningún tipo de dudas es de lo central que es la pasión Xeneize en la vida del fútbol argentino. La pulseada con el archirrival de toda la vida, está más latente que nunca y el conjunto auriazul no para de festejar.

EL PRIMERO

El primer título del club llegó en

1919 y brillaron jugadores que fundaron la historia de la garra Xeneize, como el arquero Américo Tesoriere, el estandarte Pedro Calomino y un puro corazón como Alfredo Garassino. Allí en La Boca, en un estadio con una tribuna de madera, llegaron los primeros éxitos de una década dorada como lo fue la de del 20. En total fueron seis títulos de Primera División.

en 1940 estrenó la bombonera con un nuevo título nacional

Esta temporada dejó dos excelentes noticias para el mundo Boca: la inauguración de la Bombonera y la conquista de un nuevo título. Atrás quedaba el peregrinaje de los primeros años y la modesta cancha con tribunas de madera en su sitio definitivo de Brandsen, Del Valle Iberlucea, Aristóbulo Del Valle y las vías del Ferrocarril Sud. A la religión Xeneize le faltaba su templo y ése llegó en 1940. La Bombonera, un sueño titánico que llevó adelante la CD encabezada por el Dr. Camilo Cichero, se inauguró el 25 de mayo con un 2-0 sobre San Lorenzo en un amistoso y fue una inyección clave para Boca, que ganó los 13 encuentros que disputó allí para consagrarse campeón.

el del ´62

Boca ya era una pasión popular pero, a veces, hay hitos que agigantan y potencian las leyendas. Uno de ellos lo entregó el Boca campeón de 1962, al que siempre se lo recordará por el clásico que le ganó a River en la Bombonera, la tarde en que Roma le atajó un penal al brasileño Delem. Un Boca duro, fuerte y que te hacía un gol y cerraba el arco: recibió 18 en 28 partidos. Pero además de Antonio Roma, Silvio Marzolini, Carmelo Simeone y Antonio Rattín, ese Boca tenía un delantero brasileño que era un especialista a la hora de enfrentar a River, al que le marcó nada menos que 10 goles. Uno de ellos fue en la victoria por 1-0, la tarde que Boca se aseguró otra estrella. Su nombre: Paulo Valentim.

dar la vuelta con Diego

Boca rompió el mercado de pases con la contratación de ese crack de Argentinos que ya insinuaba un futuro inmenso y que, además de confesarse hincha de Boca, ya conocía la gloria de ser campeón con la selección Juvenil de 1979. A la llegada de Diego se sumó la de Miguel Brindisi decisivo para lograr el torneo Metropolitano. Boca ganó 20 partidos, empató 10 y perdió tan sólo cuatro. Y en el medio, en una lluviosa noche del 10 de abril, aplastó 3-0 a River con Maradona como figura principal y un gol inolvidable a Fillol. Aquel título significó el comienzo de la relación entre Boca y Diego. Luego, sería vendido al Barcelona y volvería 14 años después...

1992: un año maestro

El título del Apertura 1992 fue un desahogo inmenso. Los éxitos internacionales no habían alcanzado para saciar a un hincha que desde 1981 tachaba años sin dar vueltas olímpicas en el plano local. Boca se sacó la espina tras 11 años sin festejos domésticos y con aquel empate en la última fecha ante San Martín de Tucumán desató la celebración en la Bombonera. El equipo dirigido por el uruguayo Oscar Tabárez y liderado futbolísticamente por el Beto Márcico cosechó 10 victorias, siete empates y dos derrotas, incluido el triunfo a River en el Superclásico por 1-0 con gol de Sergio “Manteca” Martínez. Además, pudieron quitarse la bronca de la final perdida un año antes contra Newell’s, cuando luego de obtener el Torneo Clausura 1991 (los rosarinos habían conquistado el Apertura 1990), perdieron y se quedaron sin lauro oficial. El equipo del Maestro se ganaba merecidamente su lugar en la historia.

En fin, seguramente en esta elección selectiva de equipos históricos de Boca, quedarán algunos jugadores, directivos y hasta postales únicas de la Bombonera festejando títulos Xeneizes. Además, por otro lado, quedó a solamente tres títulos de igualar a River como el equipo con más títulos nacionales contando tanto la etapa amateur como la profesional de nuestro fútbol.