“Siempre hay que ganar con esta camiseta y lo hicimos”

El Mellizo festejó lo justo y necesario el bicampeonato Xeneize y le apuntó al partido que se le viene a Boca por la Libertadores

Publicado en Edición Impresa

Ni bien Facundo Tello marcó el final del encuentro, el festejo contenido de Boca se reflejó en la gesticulación y en algún insulto al aire, mezclado con los abrazos con su grupo de trabajo. Es que Guillermo Barros Schelotto es eso para el hincha bostero: adrenalina, fibra y festejos. Uno de los jugadores más ganadores en la historia del club, que ahora está haciendo historia, pero desde su función de entrenador, por eso el festejo contenido y hasta aliviador del Mellizo y por eso también su tranquilidad hasta en la hora de las declaraciones, justamente ante Gimnasia y en el Bosque. Así fue que escuetamente, el DT Xeneize dijo que: “Por suerte pudimos cerrar este campeonato de la manera que todo lo esperábamos, se hizo al final, pero se hizo. Lo ganamos bien”. A lo que añadió: “siempre tenes que ganar con esta camiseta, fue duro, pero la historia de este club no te deja lugar a otra cosa, el miércoles que viene tenemos el próximo objetivo que es la Copa y después de festejar esto, nos concentraremos en eso”, aseguró Barros Schelotto en el Bosque.

También en pleno festejo uno de los goleadores del partido de anoche, Pablo Pérez dijo: “Al final se puso lindo el partido, ellos empujaron y con la ansiedad que se terminó el partido, defendimos el partido, con actitud, por ahí sin juego, pero teníamos que asegurar el campeonato y es lo que hicimos”, dijo Pérez.

“Sabíamos que con la doble competencia, el equipo iba a perder puntos, pero ahora queremos clasificarnos en la Copa, sería buenísimo poder lograrlo, estoy súper contento con esto que se consiguió”, aclaró el volante de Boca.

En la ronda de declaraciones, quizás, el mejor jugador de esta Súper liga que se terminó quedando Boca, habló; es que Cristian Pavón fue de lo mejor en el conjunto de La Ribera y hasta sueña con el Mundial de Rusia y anoche en el Bosque, la figura Xeneize dijo que: “Sabíamos que no iba a ser fácil, siempre intentamos lo mejor para Boca y por suerte salimos bicampeones, solo teníamos que pensar en nosotros, supimos aguantarlo y hacer lo que hicimos”.

A lo que agregó: “Ahora se festeja con la familia y después pensaremos en la Copa”, explicó Pavón.

Quizás no en su mejor momento individual, pero claramente uno de los referentes del plantel, Carlos Tévez también dejó sus impresiones por la consagración de Boca: “Todos merecíamos esto, fuimos los mejores, no hubo dudas, tenemos un gran grupo; es el premio por dejar todo por esta camiseta, demostramos ser los mejores, sacamos partido que otros no pueden sacar, los comentarios que lleguen, no nos afectan, sabemos que los resultados contra River no fueron los mejores, pero esto es fútbol y puede pasar”, explicó “Carlitos”.

Y otro de los goleadores de anoche, Ramón “Wanchope” Ábila, también dejó sus impresiones: “Estoy muy contento por lo que se consiguió, nos merecíamos esto, cerrar el torneo de esta forma, es lo que nos habíamos propuesto, fuimos los mejores, desde lo personal, solo sé que tengo que trabajar y esperar el momento, lo mío es acompañar, salir campeón con Boca es espectacular”, finalizó el goleador que llegó para reemplazar a Benedetto.